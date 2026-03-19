L’entraîneur d’Annecy, Laurent Guyot, a prévenu son attaquant Alejandro Gomes Rodriguez, prêté par l’OL, qu’il ne tolèrerait pas une célébration déplacée en cas de but face à l’OL.

Hier, nous avons relayé une interview d’Alejandro Gomes Rodriguez dans Le Dauphiné Libéré. Le jeune attaquant anglais prêté par l’OL à Annecy y expliquait qu’il avait été prévenu, à son arrivée à Lyon, qu’il était interdit de porter du vert. Lui qui portait des chaussures de cette couleur au moment de l’interview a expliqué qu’il ne les remettrait pas dans le Chaudron samedi pour affronter l’ASSE. Mais la question se pose de savoir quelle célébration il pourrait faire en cas de but, sachant qu’un maillot brandi façon Nabil Fakir pourrait mettre le feu aux poudres. Mais l’entraîneur d’Annecy, Laurent Guyot, a coupé court à tout dérapage. En conférence de presse, il a expliqué :

« Il est déjà au courant de ce que je ne veux pas »

« Chacun fait ce qu’il veut mais je suis très attentif aux célébrations de mes joueurs lorsqu’il y a des buts. Je ne dis pas que leurs célébrations sont parfaites mais sachez que les célébrations de mes joueurs, lorsqu’il y en a une qui ne me plaît pas, c’est déjà arrivé cette saison, ils le savent tout de suite. Dans certains clubs, certains endroits, j’ai l’impression qu’ils passent plus de temps à préparer leurs célébrations dans le cas d’un but qu’à travailler pour marquer. »

« Lorsqu’il y a une rivalité, telle que celle que vous venez d’évoquer (Saint-Étienne-Lyon). La moindre des choses dans le monde dans lequel on évolue aujourd’hui, c’est de faire preuve d’exemplarité. On évite d’agacer, d’exciter les foules, ça ne devrait pas générer ça malheureusement mais on sait que ça va le faire. Un peu de mesure dans ces situations là, je pense que ça fait partie du rôle des entraîneurs d’en parler avec leurs joueurs. Pour en revenir à Alejandro, il est déjà au courant de ce que je ne veux pas, si des choses sympas lui arrivent durant le match. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2