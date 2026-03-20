La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’ASSE continue d’anticiper l’avenir avec méthode. En s’offrant un jeune talent promis à un bel avenir, les Verts confirment leur nouvelle stratégie… tout en devançant l’OM sur un dossier sensible.

L’ASSE ne laisse rien au hasard. Le club stéphanois vient de sécuriser la signature de Lenny Nebout, jeune milieu de terrain né en 2011, en provenance d’Aubagne Air Bel. Un profil à fort potentiel qui rejoindra officiellement le centre de formation en juillet prochain, selon Peuple Vert.

Ce recrutement s’inscrit dans une ligne directrice parfaitement assumée : détecter et capter les talents le plus tôt possible. Lenny Nebout intégrera une génération ambitieuse appelée à évoluer en U16 R1 la saison prochaine, une étape charnière dans la formation des jeunes joueurs. Pour encadrer cette progression, il sera placé sous la responsabilité de Kevin De Jesus, en charge de cette catégorie stratégique. Un choix loin d’être anodin, tant ce niveau marque souvent un tournant dans le développement vers le haut niveau.

L’ASSE chipe un joueur à l’OM

Mais au-delà du profil du joueur, c’est bien la stratégie globale qui interpelle. L’ASSE confirme son virage en élargissant considérablement sa zone de recrutement. Le club ne se limite plus à l’Auvergne-Rhône-Alpes et multiplie désormais les pistes dans le sud de la France et en région parisienne. Un positionnement offensif qui a permis aux Verts de devancer certains concurrents directs. Originaire d’une zone traditionnellement surveillée par l’OM, Lenny Nebout échappe ainsi au club marseillais, preuve que la bataille pour les jeunes talents fait rage.

Le joueur fait d’ailleurs partie d’un groupe de six recrues venues de l’extérieur de la région, symbole d’une politique assumée visant à renforcer la compétitivité du centre de formation. Dans un contexte de concurrence accrue entre clubs professionnels, l’anticipation est devenue une arme clé. Et sur ce point, l’ASSE semble bien décidée à prendre une longueur d’avance.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2