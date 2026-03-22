Philippe Montanier a laissé le choix à Lucas Stassin d’être titulaire face au FC Annecy, par rapport à sa sélection avec la Belgique. Passeur décisif et buteur, l’attaquant de l’ASSE lui a répondu de la plus belle des manières.

Il n’a pas tremblé. Dans un contexte particulier, entre échéance en club et appel de la sélection belge, Lucas Stassin a fait un choix fort à l’ASSE. Et surtout, il l’a pleinement assumé. Avant la rencontre face à Annecy, Philippe Montanier avait pourtant laissé la porte ouverte à une gestion plus prudente de son attaquant. Avec des solutions offensives comme Josh Duffus disponibles, l’entraîneur stéphanois pouvait se permettre de ménager son joueur. Mais très vite, la tendance s’est inversée. Le technicien l’a senti : Stassin était habité.

Montanier a laissé le choix à Stassin

« Je lui ai demandé s’il voulait se préserver avant la Belgique, on a du monde avec Josh (Duffus) mais je l’ai senti super déterminé », a confié Montanier au micro de beIN SPORTS après la rencontre. La réponse du joueur a été à la hauteur de l’événement. Lucide, ambitieux et déjà très mature dans son discours : « Il faut que je sois à la hauteur de la sélection, je vais tout faire pour faire un grand match. C’est un super moment, je suis à fond. Le meilleur moyen d’honorer la sélection, c’est d’être grand avec Saint-Étienne. »

Un bilan parfait avant la Belgique

Un état d’esprit irréprochable. Et surtout, une promesse tenue. Car sur la pelouse, Stassin a livré une prestation complète. Très actif dans les déplacements, juste techniquement, il a pesé en permanence sur la défense d’Annecy. Résultat : un but, une passe décisive et une influence constante dans le jeu offensif des Verts. Au-delà des statistiques, c’est son implication qui a marqué. Chaque course, chaque appel, chaque effort traduisait cette volonté de prouver, de s’imposer, de répondre présent au moment clé.

Un retour au meilleur moment de la saison

Dans une équipe de l’ASSE en pleine montée en puissance, cette performance n’est pas anodine. Elle symbolise un collectif qui grandit, mais aussi l’émergence d’un joueur capable de prendre ses responsabilités. Pour l’ASSE, c’est une excellente nouvelle. Et pour Philippe Montanier, c’est la confirmation qu’il peut compter sur un joueur impliqué, ambitieux et déjà décisif. À ce rythme-là, Stassin ne fait pas que répondre aux attentes. Il est en train de les dépasser.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2