ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Le Cardinal devrait garder le brassard de capitaine »

L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard est complètement sous le charme de Julien Le Cardinal. Au point de voir en lui le nouveau capitaine des Verts, y compris quand Gautier Larsonneur reviendra de blessure.

« Il faut féliciter Kilmer Sports et les dirigeants de l’ASSE pour leur Mercato d’hiver, même si je pense qu’il aurait fallu trancher bien plus tôt pour Horneland. Philippe Montanier fait beaucoup de bien. Depuis qu’il est là, ce n’est plus la même équipe. On ne prend quasi plus de buts et tout le monde retrouve son niveau, à part peut-être Moueffek. Dans son discours, dans ses choix, Montanier a su relancer l’ASSE et samedi, son 3-4-3 contre Annecy a vraiment bien fonctionné. On aurait pu gagner encore plus largement. C’était le jour et la nuit par rapport au match aller !

Séduit par le 3-4-3 de Montanier contre Annecy

J’espère que Philippe reconduira ce système parce qu’il met les joueurs dans les meilleures conditions, notamment Old en piston, les trois attaquants, et aussi Le Cardinal. Lui, c’est une sacrée bonne pioche. Honnêtement, je ne pensais pas qu’il était aussi fort, et je ne comprends pas comment il pouvait ne pas jouer à Brest. Il nous fait un bien fou. Il règle pas mal de problèmes et on en avait des gros en défense avec Horneland !

Le Cardinal bonifie toute l’équipe de l’ASSE

On reste sur 4 clean sheets et il n’y est pas étranger. Il dirige. Il n’est pas très costauf physiquement mais il est bon dans les duels car sa lecture du jeu lui permet de bien anticiper. Il est toujours bien placé, il voit vite et il joue vite, il est très à l’aise techniquement, il a une très bonne relance et il aime percuter. Dans ce registre, il me rappelle Luicien Mettomo. Contre Annecy, c’est lui qui a déclencher l’action du deuxième but, celui de Cardona. Vraiment, il est épatant. Il gère. Il sent le jeu. Il fait du bien défensivement et offensivement. Nadé était déjà bon avant son arrivée mais il l’a rendu meilleur. Pedro c’est pareil. Il tient la baraque. Il est au dessus. Il a un vrai leadership. A la place de Montanier, je ne lui enlèverais pas le brassard de capitaine au retour de Larsonneur. Un gardien capitaine, je ne suis pas fan. Et je trouve que ça permettrait à Larsonneur de se reconcentrer sur l’essentiel, il a tendance à se disperser un peu trop. »