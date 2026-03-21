RC Lens : Udol et Thauvin s’expriment après leur non-sélection en équipe de France

Pas convoqués en équipe de France pour le rassemblement de mars, Matthieu Udol et Florian Thauvin ont pris la parole ce vendredi après le large succès du RC Lens face au SCO d’Angers (5-1).

Pourtant étincelants avec le RC Lens cette saison, Matthieu Udol et Florian Thauvin n’ont pas été retenus en équipe de France pour la trêve internationale du mois de mars. Ce vendredi, les deux Lensois ont répondu sur le terrain à leur non-sélection chez les Bleus en marquant un but chacun lors de la victoire ce vendredi du Racing face au SCO d’Angers (5-1), en match d’ouverture de la 27e journée de Ligue 1.

Udol : « Une belle victoire à domicile, une trêve qui arrive, on a fait le boulot »

Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Matthieu Udol s’est concentré sur la performance de son équipe et la trêve à venir, sans aborder sa non-sélection en équipe de France. « Là, c’est bien, une belle victoire à domicile, une trêve qui arrive, on a fait le boulot. On repart de l’avant après la contre-performance du week-end dernier. Satisfaisant oui, on prend un but dommageable. Le score est bon, tout le monde a marqué ou presque. C’est bon pour la confiance, avant de partir en sélection ou la trêve. On va bien se reposer pour les deux derniers mois qui arrivent. »

Thauvin : « Ça veut dire que Deschamps attend plus de moi »

De son côté, Florian Thauvin a, lui, clairement affiché sa déception de ne pas avoir été convoqué par Didier Deschamps. « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu’il se passera d’ici la fin de saison. »