RC Lens – Angers SCO (5-1) : nouveau récital à Bollaert, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce vendredi, le RC Lens recevait Angers SCO avec pour objectif de se relancer après la défaite à Lorient, mais aussi de reprendre la première place de Ligue 1 au PSG. C’est désormais mission accomplie, et de fort belle manière. Deux semaines après un carton contre Metz à Bollaert, les Sang et Or ont mis un tarif plus sévère au SCO. Paris a néanmoins deux matchs de retard, mais Lens fait le plein de confiance avant la trêve. Place désormais à un peu de repos, avant d’entamer la dernière ligne droite de la saison, qui démarrera par un derby bouillant face au LOSC. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

RISSER

Avec une large victoire comme celle de ce soir, on pourrait croire que le portier lensois a vécu une soirée tranquille. Pas vraiment. Assez critiqué ces dernières semaines, il a prouvé son haut niveau avec 4 arrêts au total, et pas n’importe lesquels. Les deux devant Sbaï en première période (11e, 27e) sont les plus impressionnants. Il est tout de même retombé dans ses travers avec une grossière erreur de relance alors que Celik demandait le ballon avant la réduction de l’écart (62e).

SARR

Dans un match comme celui-ci, les buteurs sont souvent mis en lumière, mais lui s’est de nouveau montré décisif par des interventions dont lui seul a le secret. L’une d’entre elles amène même le troisième but de Sangaré.

UDOL

À l’origine du premier but, il joue rapidement une touche qu’il obtient avec les tripes, et profite de l’appel génial de Sotoca qui débouche ensuite sur la tête d’Abdulhamid puis le but de Thauvin. Un peu plus discret ensuite, il parvient à transformer un long centre de Sima en reprenant d’une reprise acrobatique pour le 5-1 (72e). Le jour de son anniversaire ! Allô Didier ?

SANGARÉ

Si chaque match rapproche un peu plus Lens de la Ligue des Champions, on peut aussi se dire qu’il rapproche possiblement de la dernière de Sangaré avant un départ cet été. Quel joueur… Il tente une première frappe de loin à la 30e, que Pona est obligé de dévier sur sa transversale. Il retente sa chance à la 39e, et son pétard du pied gauche ne laisse cette fois-ci aucune chance au gardien angevin. Sous la menace d’une suspension contre Lille s’il prenait un jaune, il a été sorti dès la mi-temps, pour l’entrée de Bulatovic.

THAUVIN

Après une période creux, il s’est relevé au point de devenir l’homme fort de ces dernières semaines. Encore ce soir, il ouvre le score en pivot d’une frappe du droit, pas franchement facile à mettre (13e). À la 25e, son pressing lui permet de servir Édouard, qui double ensuite la mise. Décisif sur le 4-0, il envoie une merveilleuse passe en profondeur pour le numéro 11, qui termine le travail. Il sort à la 69e minute pour l’entrée de Sima, passeur décisif sur le 5-1 (72e).

ÉDOUARD

Il a formé un duo de choc avec Thauvin pour faire vivre une soirée cauchemardesque au pauvre Oumar Pona, titulaire en l’absence de Koffi. Sur son premier but, il est servi par le numéro 10 avant de mettre un petit pont à Lefort pour finir par un ballon piqué génial. Le deuxième est également superbe au niveau de la gestuelle. Il réceptionne une passe en profondeur de « Flotov », contrôle du gauche, évite le tacle de Louër et conclue du pied droit. Il sort à la 69e minute pour l’entrée de Saint-Maximin.

Les flops

CELIK

Les belles promesses affichées lors de son premier match au Paris FC ne se sont jamais vraiment confirmées depuis. Très souvent mis en difficulté par Sbaï, il a vraiment galéré à contenir le joueur angevin le plus remuant ce soir. En fin de match, il loupe une passe en retrait devant son but, mais heureusement que Sbaï se loupe ensuite. Son intérim a sans doute pris fin ce soir, étant donné que Baidoo devrait être de retour contre Lille.

GANIOU

Comme Celik, il a lui aussi eu du mal à faire face à Sbaï, qui n’a pas eu de mal à s’infiltrer entre les deux jeunes défenseurs lensois. Trop en retard sur le but de Machine, il a quand même réussi à se distinguer avec plusieurs interventions (7).

Les notes des Lensois

Risser (7) – Celik (5), Ganiou (5), Sarr (7) – Abdulhamid (6), Sangaré (8), Thomasson (6), Udol (7) – Thauvin (9), Édouard (8), Sotoca (cap) (6).