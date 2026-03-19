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FRANCE

RC Lens : les Sang et Or crient au scandale après la liste de Didier Deschamps

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 16:35
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Florian Thauvin et Matthieu Udol après une victoire du RC Lens.
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Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, n’a retenu ni Robin Risser, ni Matthieu Udol, ni Florian Thauvin pour les deux matches de la fin mars. Un scandale pour les supporters du RC Lens.

On le sait, Didier Deschamps est plutôt conservateur. Il n’aime pas vraiment toucher un groupe bleu qui lui a apporté satisfaction et résultats. On en a encore eu la preuve avec sa liste du jour, pour les matches amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie fin mars. On s’attendait à de la nouveauté mais le sélectionneur de l’équipe de France, qui quittera son poste après la Coupe du monde, est déjà dans une logique de compétition. Il appelle les mêmes que d’habitude pour aller se frotter à deux rivaux du prochain Mondial. Les jeunes qui auraient pu prétendre à une première cap, les anciens qui se sont réveillés ou les révélations peuvent faire une croix sur leur ambition.

Un vrai regret pour Risser

Parmi eux, on trouve trois Lensois, Robin Risser, Matthieu Udol et Florian Thauvin. Le trio réalise une saison exceptionnelle avec le Racing et aurait mérité incontestablement une chance chez les Bleus. D’ailleurs, leur absence révolte les supporters sang et or. Sur X, Robin Risser est une tendance depuis que Deschamps a dévoilé sa liste. Personne ne comprend que Lucas Chevalier, qui cire le banc du PSG, lui ait été préféré alors que l’ancien Strasbourgeois aligne les grosses performances. Faute de promotion en A, Risser a été convoqué avec les Espoirs. Une incompréhension autant qu’une déception…

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Pour Udol et Thauvin, les commentaires sont plus partagés. Certains estiment que les deux sont confrontés à une grosse concurrence et qu’ils ne représentent pas l’avenir. Mais une partie pense tout de même qu’ils auraient mérité une sélection au vu de leur forme du moment. Car, après tout, l’équipe de France est censée récompenser les joueurs pour leurs prestations à l’instant T, pas pour des services rendus par le passé ou parce qu’ils s’entendent bien avec les titulaires…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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