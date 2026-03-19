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FRANCE

RC Lens – PSG : le choc finalement reporté ?

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 13:40
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Et si l’un des matchs les plus attendus de Ligue 1 était finalement décalé ? Le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, prévu le 11 avril, pourrait être impacté par le calendrier infernal des Parisiens.

Une situation qui ouvre déjà le débat… sans pour autant trancher.

Un calendrier explosif pour le PSG

Qualifié pour les quarts de finale de la UEFA Champions League, le PSG va enchaîner un véritable marathon.

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Au programme : un quart de finale aller face à Liverpool FC le 8 avril, le déplacement à Lens le 11, puis le match retour à Anfield le 14.

Trois rencontres majeures en seulement six jours. Une configuration loin d’être idéale pour le club de Luis Enrique.

Lens pas fermé… sous conditions

Face à ce contexte, la question d’un report commence à émerger. Et du côté lensois, la porte n’est pas totalement fermée.

Le RC Lens se dit prêt à étudier la situation… mais uniquement si cela « fait sens » sportivement.

Autrement dit, aucune décision ne sera prise à la légère, surtout pour un match aussi crucial dans la course au titre.

Pierre Sage refroidit la piste

En revanche, Pierre Sage s’est montré beaucoup plus ferme sur le sujet.

Pour l’entraîneur lensois, le match étant déjà programmé, un report semble difficilement envisageable.

Il estime également que le PSG possède suffisamment de qualité pour enchaîner sans avoir besoin d’un aménagement.

Un casse-tête pour la LFP

Le problème, c’est que les options de reprogrammation sont très limitées.

Lens est encore engagé en Coupe de France, avec une demi-finale prévue le 21 avril face à Toulouse FC, ce qui complique encore davantage le calendrier.

Du côté de la Ligue de Football Professionnel, ce type de situation est anticipé chaque saison… mais reste toujours délicat à gérer.

Un choc sous tension… maintenu ?

Pour l’instant, aucune demande officielle n’a été formulée par le PSG.

Mais en cas de démarche, la question du report pourrait rapidement devenir centrale.

Une chose est sûre : entre enjeux sportifs, calendrier serré et intérêts divergents, ce Lens – PSG s’annonce déjà brûlant… avant même le coup d’envoi.

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