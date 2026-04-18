Revue de presse : pluie de mauvaises nouvelles au Stade Rennais, Clauss balance sur Mbappé, records en série au RC Lens 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss se lâche sur Mbappé

Lors d’une récente interview accordé à Kampo, Jonathan Clauss a dit toute l’admiration qu’il a pour Kylian Mbppé, croisé en équipe de France : « Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez tout. Vous allez au bain froid pendant une heure, c’est lunaire ! Pendant tout un entraînement, je l’ai regardé faire tellement c’était extraordinaire. C’est très facile de jouer avec des joueurs comme ça. »

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Franck Haise a fait le point sur le groupe du Stade Rennais pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche en Ligue 1 (17h15). Frankowski, Jacquet et Rosier sont forfaits tandis que Seidu reste incertain. Rongier, lui, sera suspendu à la Meinau, ce qui devrait occasionner un changement tactique. Samba, Camara, Al-Tamari, Embolo sont enfin menacés en cas de carton.

OGC Nice : un double pivot à Lille ?

Selon L’Équipe, Claude se dirige vers un double pivot Ndombele-Abdul Samed d’entrée à Lille, en l’absence de Sanson et Boudaoui (suspendus), de Youssouf et de Vanhoutte (blessés ou trop courts).

LOSC : Bentaleb forfait !

Pour la réception de l’OGC Nice, le LOSC devra se passer de Nabil Bentaleb qui a subi une intervention chirurgicale mineure ces dernières heures. Nathan Ngoy (suspendu), Hamza Igamane, Ousmane Touré et Marc-Aurèle Caillard (blessés) sont également forfaits.

🚑 Pour la réception de l’OGC Nice, le LOSC devra se passer de Nabil Bentaleb qui a subi une intervention chirurgicale mineure ces dernières heures. Nathan Ngoy (suspendu), Hamza Igamane, Ousmane Touré et Marc-Aurèle Caillard (blessés) sont également forfaits. pic.twitter.com/bXpDKYTCtP — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 17, 2026

Angers : un milieu repensé face au Havre

Muet lors de ses trois derniers matches à Kopa (2 défaites, 1 nul), le SCO veut redonner de la voix et retrouver la voie du succès chez lui. « Si on gagne, on fera un grand pas vers le maintien », note le coach, Alexandre Dujeux. En cas de victoire, son équipe comptera 36 points, soit le même total qu’en fin de saison dernière, au cours de laquelle Angers avait assuré son maintien (14e) lors de l’avant-dernière journée.

Le défenseur Jordan Lefort s’attend à « un match très compliqué face à une équipe havraise très solide » (37 buts encaissés, 6edéfense de L1), alors que le SCO doit repenser son milieu de terrain, orphelin de Yassin Belkhdim, indisponible pour la fin de la saison (fracture à un avant-bras). Remis d’un coup à une cheville qui lui a fait manquer deux séances cette semaine, Haris Belkebla devrait être apte à débuter comme relayeur, sans doute au côté de Pierrick Capelle, devant Branco Van den Boomen, reconduit en sentinelle.

Paris FC : des bobos avant Metz

Pour le périlleux déplacement à Metz (dimanche, 17h15), le Paris FC sera privé de son capitaine Pierre Lees-Melou, suspendu après avoir pris son cinquième avertissement d’affilée à Lorient, le 5 avril (1-1). Moses Simon, touché aux ishios à l’entraînement, ne sera pas non plus du voyage, laissant la place à une possible titularisation de Luca Koleosho. Jean-Philippe Krasso, encore en délicatesse avec un genou, est aussi absent.

RC Lens : pluie de records face à Toulouse

Vainqueur de Toulouse hier à Bollaert (3-2), le RC Lens a tenté 64 centres, deuxième plus haut total lors d’un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007), seulement devancé par le 65 tentés par Toulouse contre… le RCL en octobre 2014. Le Racing affiche également le deuxième plus haut total de ballons touchés dans la surface adverse sur une rencontre de L1 depuis 2006-2007 (75 pour Lyon face à Lens en mai 2025).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France