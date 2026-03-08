FC Nantes : les Canaris s’offrent deux records de nullité, l’Europe entière se moque d’eux !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La crise s’aggrave sérieusement pour le FC Nantes. Battus à domicile par le Angers SCO (0-1) samedi soir à la Beaujoire, les Canaris continuent de sombrer dans cette saison de Ligue 1. Au-delà de la défaite, deux statistiques particulièrement inquiétantes viennent illustrer l’ampleur des difficultés nantaises. Les Jaune et Vert viennent tout simplement de battre deux records négatifs majeurs, qui les placent parmi les pires équipes d’Europe cette saison.

Le pire total de points de l’histoire récente du club

Après 25 journées de championnat, le FC Nantes ne compte que 17 points. Un total extrêmement faible qui inquiète les supporters.

Selon le compte spécialisé Statsdufoot, il s’agit tout simplement du pire bilan de l’histoire du club à ce stade de la saison depuis l’instauration de la victoire à trois points en 1994-1995.

Le constat devient encore plus alarmant lorsque l’on regarde les précédents historiques.

Depuis cette réforme, les quinze équipes ayant totalisé 17 points ou moins après 25 journées ont toutes été reléguées en fin de saison.

Autrement dit, la statistique ne laisse quasiment aucune place à l’espoir pour les Canaris.

La Beaujoire devenue un cauchemar

Le deuxième record négatif concerne les performances à domicile.

Selon les données publiées par OptaJean, Nantes possède désormais le pire ratio de défaites à domicile dans les cinq grands championnats européens cette saison.

Le chiffre est particulièrement brutal :

9 défaites en 13 matchs à la Beaujoire

soit 69,2 % de défaites à domicile

Un ratio catastrophique qui place les Canaris devant des clubs pourtant en grande difficulté en Europe.

À titre de comparaison :

Pisa SC : 62,5 % de défaites à domicile

Wolverhampton Wanderers : 62,5 %

Autrement dit, aucune équipe des cinq grands championnats européens ne fait pire que Nantes à domicile cette saison.

Kantari plus que jamais menacé

Dans ce contexte, la pression s’intensifie autour de l’entraîneur Ahmed Kantari.

Selon L’Équipe, la famille Kita réfléchirait sérieusement à un nouveau changement d’entraîneur pour tenter de provoquer un électrochoc.

Après le passage de Luis Castro, Kantari pourrait donc devenir le deuxième coach remercié cette saison.

Les dirigeants doivent désormais décider s’ils maintiennent leur confiance à leur entraîneur ou s’ils tentent un dernier pari pour sauver le club.

Strasbourg, un match déjà décisif

Le prochain rendez-vous des Nantais s’annonce déjà crucial.

Les Canaris recevront le RC Strasbourg Alsace le 22 mars à la Beaujoire, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Pour Matthis Abline et ses coéquipiers, l’objectif sera simple : éviter une dixième défaite à domicile cette saison.

Mais au vu des statistiques actuelles, la mission s’annonce particulièrement difficile.

Et si la spirale négative se poursuit, le FC Nantes pourrait rapidement se diriger vers l’une des relégations les plus douloureuses de son histoire récente.