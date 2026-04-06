Déçu par la prestation globale du FC Nantes à Metz dimanche (0-0), Vahid Halilhodzic a deux joueurs dans le viseur.

Le FC Nantes a laissé passer une occasion en or de relancer sa course au maintien. Dimanche, sur la pelouse du FC Metz, les Canaris ont été incapables de trouver la faille (0-0), décevant à la fois leurs supporters et leur entraîneur. En conférence de presse d’après-match, Vahid Halilhodzic n’a pas caché sa frustration : « On n’a pas fait ce que j’espérais. On est mal entrés dans le match, on a perdu trop de ballons et on a raté des passes inhabituelles. J’attendais bien plus de certains joueurs ». Le message est clair : certains cadres sont attendus au tournant. Et selon L’Équipe, deux joueurs pourraient se sentir directement concernés.

Abline et Coquelin dans le viseur

Matthis Abline, aligné sur le côté gauche, a été totalement transparent. Incapable de créer le moindre danger, il a écopé d’une note de 2, symbole d’une performance loin des standards attendus. Dans l’entrejeu, Francis Coquelin n’a pas mieux convaincu. La sentinelle censée organiser le jeu a manqué de personnalité et de maîtrise, et sa note de 3 reflète la déception générale. Ces deux joueurs étaient pourtant attendus comme des moteurs dans la remontée au classement.

Un FC Nantes sous pression

Au classement, le FC Nantes stagne en fond de classement. Ce nul face à Metz s’ajoute à une série de performances irrégulières qui inquiètent les supporters et mettent le staff sous tension. Pour Halilhodzic, l’enjeu est double : redonner confiance à son groupe et rappeler à certains que leur place n’est jamais garantie. Le prochain match contre l’AJ Auxerre sera crucial pour le moral du vestiaire et pour la crédibilité du coach.

Projection pour la fin de saison

Cette mise au point pourrait annoncer des ajustements dans le onze. Les joueurs visés devront rapidement hausser leur niveau sous peine de perdre leur place. Abline devra se montrer plus incisif sur son côté, tandis que Coquelin doit retrouver l’autorité nécessaire pour organiser le milieu de terrain. Le prochain rendez-vous est donc déjà chargé de tension. Les supporters du FC Nantes espèrent voir une réaction immédiate, tandis que le coach reste attentif : chaque prestation sera scrutée, chaque erreur analysée.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)