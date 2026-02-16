À LA UNE DU 16 FéV 2026
[19:30]OM, PSG : Di Meco reprend Dembélé de volée !
[19:00]OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?
[18:33]AS Monaco – PSG : Luis Enrique fait une drôle d’annonce sur ses gardiens
[18:00]ASSE : Montanier a mis fin à un choix hallucinant d’Eirik Horneland
[17:30]Real Madrid : gros coup dur confirmé pour Bellingham !
[17:00]OL : une autre recrue qu’Endrick fait sensation à Lyon, Memphis Depay aux oubliettes !
[16:00]Real Madrid : Vinicius Jr fait d’incroyables révélations sur Kylian Mbappé !
[15:30]OM : Le lieutenant de Mehdi Benatia devrait lui aussi quitter l’OM !
[15:00]FC Barcelone – Mercato : après Rashford, un autre international anglais dans le viseur ?
[14:30]PSG – Mercato : Paris prêt à tenter le flop Rüdiger ?
ASSE : Montanier a mis fin à un choix hallucinant d’Eirik Horneland

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 18:00
A Guingamp (2-1), samedi soir, l’ASSE a aligné une attaque inédite, aussi invraisemblable cela puisse paraître…

L’ASSE a signé samedi à Guingamp (2-1) grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili sa deuxième victoire consécutive, la deuxième en deux matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Alors que les Verts avaient été en dessous de tout lors de la « der » d’Eirik Horneland face à Boulogne-sur-Mer (0-1), Montanier réalise des débuts prometteurs. L’ancien toulousain apporte sa fraicheur, son enthousiasme, sa rigueur, son professionnalisme, et l’impact est immédiat.  Et Montanier s’est aussi illustré par ses choix, avec un coaching gagnant face à Montpellier, avec l’entrée en jeu d’Irvin Cardona à la place d’Aïmen Moueffek et le repositionnement d’Augustine Boakye au milieu, et donc une victoire à Guingamp samedi soir.

Cardona-Stassin-Davitashvili, un trio étrangement snobé par Horneland

Au Roudourou, Montanier a choisi de faire débuter Boakye au milieu et d’aligner d’entrée un trio d’attaque composé par Cardona, Stassin et Davitashvili. Et c’était une première cette saison. En effet, en 20 matchs de L2 et 3 matches de Coupe de France cette saison, Eirik Horneland n’avait jamais débuté la moindre rencontre avec le trio Cardona-Stassin-Davitashvili. A l’orée de la saison, on imaginait pourtant l’ASSE marcher sur la Ligue 2 en étant emmenée par ces trois joueurs-là. Mais même lorsqu’ils ont tous été opérationnels, Horneland avait préféré faire d’autres choix, en privilégiant Duffus à Stassin, mais surtout en faisant confiance à Boakye ou au jeune El Jamali, au détriment de Davitashvili et surtout de Cardona.

