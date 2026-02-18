À LA UNE DU 18 FéV 2026
[10:31]Benfica – Real Madrid (0-1) : Vicinius sort du silence après la polémique raciste
[10:19]OM : McCourt pas chaud pour Beye, un autre coach en salle d’attente pour signer ! 
[10:00]ASSE : un petit miracle envoie Montanier et les Verts en Ligue 1
[09:41]Revue de presse espagnole : bagarre au Real Madrid, le sauveur de Flick de retour au FC Barcelone
[09:16]OM : furax contre Benatia, Longoria prépare une contre-attaque explosive  
[08:48]FC Nantes Mercato : Kita s’offre une première signature pour mieux préparer l’avenir… en Ligue 2 ?
[08:15]Stade Rennais : Haise arrive avec deux renforts au parfum de RC Lens et un cadeau pour les joueurs 
[07:46]ASSE Mercato : Kilmer offre une première signature à Montanier et met Perrin dans tous ses états 
[07:30]Real Madrid : les images folles de Mbappé qui dénonce les insultes racistes et prend l’auteur à partie à Lisbonne
[07:12]OM : coup de tonnerre pour Habib Beye ! 
ASSE Mercato : Kilmer offre une première signature à Montanier et met Perrin dans tous ses états 

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 07:46
Philippe Montanier (ASSE)
L’ASSE vient de verrouiller l’un de ses plus beaux espoirs : Luan Gadegbeku prolonge jusqu’en 2029. Et en interne, Loïc Perrin ne cache pas sa satisfaction.

Une prolongation de plus à l’ASSE. Arrivé très tôt à Saint-Étienne, Luan Gadegbeku s’inscrit désormais dans la durée avec son club formateur. Moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel, le voilà déjà prolongé jusqu’en juin 2029, comme indiqué hier soir. Un signal fort envoyé par la direction stéphanoise.

Dans un contexte où la formation redevient un pilier stratégique du projet sportif, cette prolongation a tout d’un symbole. L’ASSE sécurise un talent maison, travailleur et ambitieux, incarnation parfaite de la nouvelle ligne directrice du club. Et du côté de la direction sportive, l’enthousiasme est palpable. Ancien capitaine emblématique des Verts, aujourd’hui directeur sportif, Loïc Perrin savoure cette avancée.

« Il a envie d’avancer »

« Luan a bien avancé depuis qu’il a rejoint le groupe professionnel l’été dernier. Il a déjà su glaner du temps de jeu malgré son jeune âge, il a envie d’avancer et c’est très agréable de travailler avec des joueurs comme lui. Cette prolongation récompense son attitude et valorise le travail du Centre de formation. Nous allons l’accompagner pour qu’il poursuive son développement, étape par étape. »

Un discours fort, presque protecteur, qui traduit la confiance placée dans le joueur. Perrin le voit grandir, progresser, et surtout s’inscrire durablement dans l’effectif professionnel. À l’ASSE, l’avenir s’écrit aussi en vert. Et avec Gadegbeku verrouillé jusqu’en 2029, les supporters peuvent déjà rêver à l’éclosion d’un nouveau cadre formé à la maison.

