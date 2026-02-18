Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’ASSE vient de verrouiller l’un de ses plus beaux espoirs : Luan Gadegbeku prolonge jusqu’en 2029. Et en interne, Loïc Perrin ne cache pas sa satisfaction.

Une prolongation de plus à l’ASSE. Arrivé très tôt à Saint-Étienne, Luan Gadegbeku s’inscrit désormais dans la durée avec son club formateur. Moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel, le voilà déjà prolongé jusqu’en juin 2029, comme indiqué hier soir. Un signal fort envoyé par la direction stéphanoise.

Dans un contexte où la formation redevient un pilier stratégique du projet sportif, cette prolongation a tout d’un symbole. L’ASSE sécurise un talent maison, travailleur et ambitieux, incarnation parfaite de la nouvelle ligne directrice du club. Et du côté de la direction sportive, l’enthousiasme est palpable. Ancien capitaine emblématique des Verts, aujourd’hui directeur sportif, Loïc Perrin savoure cette avancée.

« Il a envie d’avancer »

« Luan a bien avancé depuis qu’il a rejoint le groupe professionnel l’été dernier. Il a déjà su glaner du temps de jeu malgré son jeune âge, il a envie d’avancer et c’est très agréable de travailler avec des joueurs comme lui. Cette prolongation récompense son attitude et valorise le travail du Centre de formation. Nous allons l’accompagner pour qu’il poursuive son développement, étape par étape. »

Un discours fort, presque protecteur, qui traduit la confiance placée dans le joueur. Perrin le voit grandir, progresser, et surtout s’inscrire durablement dans l’effectif professionnel. À l’ASSE, l’avenir s’écrit aussi en vert. Et avec Gadegbeku verrouillé jusqu’en 2029, les supporters peuvent déjà rêver à l’éclosion d’un nouveau cadre formé à la maison.