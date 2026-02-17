À LA UNE DU 17 FéV 2026
ASSE Mercato : un premier nom révélé pour cet été, c’est un attaquant très polyvalent

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 17:13
💬 Commenter
Alors que la saison de l’ASSE est repartie de plus belle avec l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, les Verts continuent de planifier l’avenir de leur effectif. Selon une information partagée ce mardi par le compte X Tribune.Asse (@AsseTribun36636), l’ASSE lorgnerait le Japonais Shō Fukuda lors du mercato estival.

Le message, relayé avec une pointe d’enthousiasme par les supporters, indique que le club forézien s’intéresserait au profil du joueur — même si cette rumeur n’a pas encore été confirmée par d’autres sources plus crédibles, donc à prendre avec des pincettes.

Qui est Sho Fukuda ?

Shō Fukuda est un attaquant japonais polyvalent âgé de 24 ans, actuellement sous contrat avec le club danois du Brøndby IF, évoluant en Superliga danoise. Après des débuts au Japon, Fukuda s’est installé dans l’effectif de Brøndby depuis l’été 2025 avec un contrat courant jusqu’à 2029. Cette saison, il totalise 4 buts et 1 passe dé au sein du club suédois, et est valorisé à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.

Bien qu’il n’apparaisse pas encore comme une star internationale — notamment du fait d’une carrière européenne encore naissante — le Nippon a montré des qualités intéressantes dans le jeu collectif et la mobilité, ce qui pourrait séduire des clubs en quête de solutions offensives.

Un profil atypique pour Saint‑Étienne ?

Pour l’heure, il n’existe aucune confirmation officielle d’un intérêt formel de l’ASSE pour Fukuda. Néanmoins, la rumeur s’inscrit dans un contexte plus large : l’ASSE, en pleine relance après un passage compliqué avant l’arrivée de Montanier, réfléchit déjà à préparer son mercato estival pour renforcer son attaque et sa profondeur d’effectif dans l’optique d’un retour en Ligue 1.

ASSE

