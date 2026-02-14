ASSE Mercato : un transfert XXL déjà programmé cet été ?

À seulement 19 ans, Kévin Pedro explose avec l’ASSE au point de devenir la cible prioritaire de nombreux clubs de Ligue 1 et d’Europe. Son ascension fulgurante en défense crée déjà une agitation spectaculaire sur le marché des transferts.

Kévin Pedro, le jeune patron qui séduit tout le marché

Révélé cette saison avec l’ASSE, Kévin Pedro incarne l’avenir des Verts. Formé d’abord comme attaquant puis reconverti défenseur central sous l’œil de Lionel Bopiko à Ris-Orangis, Pedro affiche une rare aisance technique et une science du placement déjà impressionnante. Arrivé à Saint-Étienne en 2021, il a disputé 12 rencontres en pro, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 où il a véritablement pris son envol.

Un incontournable à l’ASSE, des performances qui attirent tous les regards

Depuis la fin de l’année dernière, Pedro rayonne en défense avec autorité et maturité. Malgré son jeune âge, il s’est imposé en leader naturel dans le vestiaire stéphanois. Sa polyvalence, capable de relancer proprement ou de s’imposer dans les duels, rappelle le style des nouveaux défenseurs centraux ultra-complets. Ce profil moderne séduit : à l’image d’un William Saliba ou encore d’un Wesley Fofana, Pedro s’installe dans la tradition des grands talents formés à Saint-Étienne.

Mercato : la liste des prétendants ne cesse de s’allonger

Ses prestations remarquées n’ont pas tardé à faire le tour des recruteurs. Selon Foot Mercato, dès l’hiver dernier, des clubs ambitieux de Ligue 1 – notamment ceux qui luttent pour les places européennes – se sont manifestés pour tenter d’anticiper un transfert. L’intérêt s’étend également au-delà des frontières françaises : plusieurs clubs européens, réputés pour dénicher les jeunes Français à fort potentiel, sont venus aux renseignements. De quoi imaginer un transfert très onéreux cet été ? Kilmer n’a pas besoin d’argent, mais ne retiendra sans doute pas un joueur qui aimerait voir ailleurs, si tel est le cas. D’autant plus que Pedro a été blindé en janvier dernier avec un contrat jusqu’en 2030. Il faudra donc sortir le chéquier.

Un avenir international entre Bleu et Léopard

Nouvel international U19 depuis septembre 2024, Kévin Pedro attise aussi la convoitise des sélections. Si la France semble l’étape logique, la Fédération de la RDC compte bien l’attirer dans ses filets. Un dilemme national qui alimente déjà l’intérêt des observateurs et fait vibrer les supporters de l’ASSE, tous convaincus que le jeune défenseur n’a pas encore dévoilé l’étendue de son talent.

Entre technique rare, maturité de patron et marché des transferts déjà en ébullition, Kévin Pedro cristallise tous les espoirs – mais aussi les convoitises – à Saint-Étienne. Reste à voir si l’ASSE saura résister aux assauts lors du prochain mercato ou si la pépite prendra son envol vers un nouvel horizon.