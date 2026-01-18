À LA UNE DU 18 JAN 2026
[15:00]Mercato : le Stade Rennais ferait-il une grosse erreur en laissant filer Jacquet et Meïté cet hiver ?
[14:00]ASSE : Kévin Pedro a encore marqué des points, un taulier l’applaudit
[13:30]PSG  : Lucas Chevalier se paye son successeur au LOSC, les supporters le reprennent de volée
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
[12:40]ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !
[12:20]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !
[12:00]FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !
[11:30]Revue de presse : c’est toujours chaud au RC Strasbourg avant le derby, un buteur toulousain fait des siennes, jackpot en vue pour le LOSC
[11:00]Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?
[10:30]ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?
ASSE : Kévin Pedro a encore marqué des points, un taulier l’applaudit

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 14:00
L’ASSE a signé sa première victoire de l’année 2026 samedi soir en battant Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye. Et son jeune défenseur Kévin Pedro a de nouveau épaté, dans un rôle différent. 

Des sifflets nourris ont accompagné le retour au vestiaire d’une ASSE inquiétante, malmenée pendant le premier acte par des Clermontois plus entreprenants et dangereux hier soir. A 0-0 à la pause, les Verts s’en étaient bien tirés, et ils ont finalement remporté leur première victoire de l’année grâce à un but de Boakye, sur une remise astucieuse de Stassin, sifflé à son remplacement par Cardona. « On avait besoin de cette victoire car cela faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Je suis plus satisfait du résultat que de notre performance mais j’espère qu’on pourra construire sur cette victoire », a commenté Eirik Horneland.

Horneland a aimé le match de Pedro, Nadé aussi

Invité à commenter la prestation de Kévin Pedro au poste de latéral droit, le Norvégien a été élogieux. « C’est la première fois que Kévin jouait à ce poste et je suis content de sa performance. C’est un jeune joueur. C’était sa 4e apparition en équipe première et il a montré ses qualités alors qu’il n’a pas joué à son poste de prédilection. Il a été attentif, solide, et il a osé. J’ai une grande confiance en lui, et ses coéquipiers aussi. « Ce qu’a confirmé Mickaël Nadé. « On est tous très content du match de Kévin Pedro à droite. Il a montré le bon joueur qu’il était. »

