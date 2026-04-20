À LA UNE DU 20 AVR 2026
[09:40]ASSE : Bastia le tombeur de Saint-Étienne veut sauver les verts !
[09:20]OM : Comme au Stade Rennais, les joueurs de l’OM n’en peuvent plus d’Habib Beye !
[09:00]FC Nantes : Franck Kita sous pression, son prochain coach fait déjà polémique
[08:00]Mercato : un goleador ciblé par le PSG fait saliver l’OL et l’AS Monaco !
[07:00]ASSE : énorme coup dur pour un chouchou d’Horneland boycotté par Montanier
[00:00]OM : Aguerd retrouve le sourire pendant sa convalescence 
[23:00]OM : qui est le principal responsable du fiasco marseillais ?
[22:44]PSG – OL : Lyon s’offre Paris et relance la course au titre, les notes du match
[22:30]RC Lens : un taulier de Sage critiqué, une légende lensoise vole à son secours
[22:00]FC Nantes : Halilhodžić sonne la fin de l’espoir pour le maintien !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : énorme coup dur pour un chouchou d’Horneland boycotté par Montanier

Par William Tertrin - 20 Avr 2026, 07:00
💬 Commenter

Si la réserve de l’ASSE a fait match nul contre Jura Sud Football, un joueur de l’effectif de Philippe Montanier s’est gravement blessé.

Ce dimanche, la réserve de l’ASSE a concédé un match nul (0-0) à domicile face à Jura Sud Football, dans une rencontre importante pour le maintien. Les Verts ont globalement dominé la première période, avec une grosse occasion pour N’Guessan, mais se sont heurtés à un excellent gardien adverse, Laborde. Le match a été marqué par l’expulsion d’un joueur de Jura Sud à la 32e minute, laissant les Stéphanois en supériorité numérique pendant plus d’une heure. Malgré cela, ils n’ont pas réussi à ouvrir le score avant la pause.

En seconde période, l’ASSE a continué de pousser et de se créer des situations, notamment par Cissé, qui a touché le poteau, et plusieurs frappes dangereuses. Les entrées de joueurs offensifs n’ont pas suffi à faire la différence, Laborde restant décisif jusqu’au bout. Malgré leur domination et leur supériorité numérique, les Stéphanois ont manqué d’efficacité et ont dû se contenter d’un point.

Cependant, le gros point noir de cette rencontre a été la sortie sur blessure du jeune milieu Paul Eymard au quart d’heure de jeu après avoir pris un coup d’un joueur de Jura Sud. Utilisé à 7 reprises cette saison, toujours par Horneland, Eymard souffre d’une fracture au tibia et va se faire opérer. Un petit coup dur pour une jeune pousse verte qui commençait à faire quelques apparitions dans le groupe pro, même si Montanier ne l’a convoqué que deux fois dans le groupe depuis son arrivée, sans jamais le faire entrer en jeu.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot