ASSE Mercato : Paul Eymard explique pourquoi il a recalé l’Inter Milan et Manchester United

Passé professionnel à l’ASSE le mois dernier, Paul Eymard (18 ans) est revenu sur ses contacts avec plusieurs grands clubs étrangers.

Un choix fort mais calculé : comme révélé dans nos colonnes, Paul Eymard a préféré décliner des propositions de Manchester United et surtout de l’Inter Milan pour parapher son premier contrat professionnel avec l’ASSE, son club formateur, le jour de ses 18 ans, le 5 janvier dernier. Un choix dont le milieu de terrain s’est longuement expliqué dans L’Eveil de la Haute-Loire.

Eymard ne voulait pas se brûler les ailes loin de l’ASSE

« Je me dis que je suis encore loin d’être arrivé et que j’ai beaucoup d’étapes à franchir. Des joueurs comme ça, que l’on présentait comme de très grands espoirs et qui n’ont pas réussi, il y en a eu énormément et sûrement des plus forts que moi. Ce n’est pas parce que l’on commence à beaucoup parler de moi, parce qu’il y a des grands clubs qui montrent un intérêt, que je vais forcément réussir. Il faut que je valide des étapes chez les pros et après on verra. Mon entourage, mon agent et même le club m’accompagnent pour ne pas que je me grille. »

Et à lui d’ajouter, alors que l’Inter Milan lui proposait un salaire beaucoup plus important qu’à Saint-Etienne… « J’ai décidé de signer mon premier contrat pro à l’ASSE déjà car c’est mon club formateur, donc ça s’inscrit dans la suite de mon développement. Il faut commencer par là avec le club que j’aime, que je supporte. Pour revenir sur les grands clubs européens, c’est trop tôt. Je ne dois pas brûler les étapes. Ensuite, l’ASSE m’a présenté un projet où je me retrouve avec les professionnels au quotidien et c’est un gros plus. Globalement, le club est aussi ambitieux et en constante évolution. Et puis il reste toujours les supporters et toute cette ferveur. J’ai la chance de connaître déjà tout cet environnement global et c’est ce qui m’a convaincu. Le directeur sportif Loïc Perrin m’accompagne dans ma progression et je m’appuie sur tous les entraîneurs que j’ai eus lors de mon passage par le centre de formation, notamment Laurent Huard. »

Eymard a aussi évoqué les joueurs plus expérimentés qui l’aident à s’intégrer chez les pros : « Beaucoup de joueurs sont là aussi pour m’épauler en me parlant énormément. Je pense à Maxime Bernauer, Florian Tardieu, Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek. Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est waouh ! La meilleure sensation, celle où mon cœur bat le plus fort, c’est quand on est rentre sur le terrain avec les enfants, avant le coup d’envoi. Dans la tribune, l’ambiance est déjà magique, mais sur le terrain, c’est 10 fois mieux. J’étais un peu blessé la semaine dernière, donc j’espère retrouver le groupe le plus vite possible. Au fur et à mesure, j’espère gratter un maximum de temps de jeu pour, peut-être, obtenir une place de titulaire. »