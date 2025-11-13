ASSE : Eirik Horneland prêt à lancer Paul Eymard, un signal fort pour sa prolongation ?

L’AS Saint-Étienne prépare un nouveau rendez-vous important, et Eirik Horneland pourrait bien en profiter pour donner sa chance à un jeune talent du club : Paul Eymard. Alors que les Verts doivent composer avec plusieurs absences, le technicien norvégien a clairement laissé entendre que le jeune milieu pourrait intégrer le groupe professionnel pour la prochaine rencontre. Une belle opportunité sportive, mais aussi un signe fort en coulisses concernant son avenir à l’ASSE.

Un effectif décimé, une chance à saisir

Avec neuf internationaux absents et plusieurs joueurs encore en phase de réathlétisation (Ferreira, Bernauer, Duffus), Horneland n’a d’autre choix que de faire appel à la jeunesse.

Dans ce contexte, Paul Eymard, prometteur milieu du centre de formation, pourrait enfin obtenir ses premières minutes en pro cette saison.

Le coach stéphanois l’a confirmé en conférence de presse :

« Paul Eymard est également à ma disposition, il est temps pour nous de le voir en match. »

Un message clair : le staff veut tester le joueur dans le grand bain.

Une confiance progressive d’Horneland

Depuis son arrivée, Eirik Horneland ne cesse de répéter qu’il veut s’appuyer sur les jeunes du cru. Après avoir lancé plusieurs éléments du groupe réserve, il semble désormais prêt à offrir à Eymard un rôle plus concret.

Le contexte s’y prête avec ce match de coupe de France :

Florian Tardieu a été ménagé cette semaine et ne devrait pas être titulaire

a été ménagé cette semaine et ne devrait pas être titulaire Igor Miladinovic revient de suspension et devrait jouer.

revient de suspension et devrait jouer. Aïmen Moueffek a besoin de rythme et devrait jouer.

Autant dire que le technicien norvégien pourrait faire tourner son entrejeu, et Eymard en profiterait pleinement.

Une ouverture vers une prolongation ?

Au-delà du terrain, cette marque de confiance pourrait peser lourd dans le dossier de la prolongation de contrat du jeune milieu. Paul Eymard attire déjà des regards extérieurs, mais l’ASSE souhaite le garder dans son projet.

Le fait qu’Horneland le cite ouvertement et envisage de le lancer constitue un signal très positif envoyé au joueur et à son entourage.

L’avenir s’écrit en vert

Pour l’instant, rien n’est encore signé, mais le message est clair : Saint-Étienne veut miser sur sa jeunesse, et Paul Eymard incarne parfaitement cette philosophie.

S’il répond présent sur le terrain, sa prolongation pourrait rapidement devenir une priorité du board stéphanois.

Et à l’heure où les Verts veulent reconstruire sur des bases solides, donner leur chance aux jeunes formés au club n’a jamais eu autant de sens.