ASSE : Bastia le tombeur de Saint-Étienne veut sauver les verts !

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C’est un scénario aussi cruel qu’inattendu pour l’AS Saint-Étienne. Battus à Furiani par un SC Bastia revigoré, les Verts pourraient pourtant voir dans ce revers… une lueur d’espoir pour la montée.

Car oui, celui qui a fait chuter Saint-Étienne pourrait bien, dans un retournement de situation improbable, lui rendre un immense service.

Bastia relancé au meilleur moment

Le déclic est enfin arrivé pour Bastia. Après des semaines sans victoire, les Corses ont retrouvé le sourire en dominant l’ASSE à domicile, mettant fin à une longue série frustrante, marquée par trop de matchs nuls.

Réginald Ray n’a pas caché son soulagement après la rencontre :

« On est très contents d’avoir gagné ce match. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas goûté à la victoire. Il fallait regagner le plus rapidement possible. Depuis que je suis arrivé, on avait marqué un seul but à domicile »

Un succès qui change tout, notamment sur le plan mental, et qui relance complètement les ambitions bastiaises dans la course au barrage.

Une fin de saison sous haute tension

Revenus à un point du barragiste Stade Lavallois, les Bastiais abordent désormais un déplacement crucial à Clermont avec une pression maximale.

Le capitaine du Sporting a d’ailleurs fixé le cap :

« On est à un point de Laval, qui joue lundi. À nous d’aller à Clermont et de prendre match après match »

L’objectif est clair : enchaîner, confirmer, et rêver plus grand.

Le piège parfait pour Le Mans… et un espoir pour les Verts

Mais le véritable tournant pourrait intervenir lors de la dernière journée. Bastia rêve d’une « finale » à Furiani face au Le Mans FC, actuel prétendant direct à la montée, à égalité de points avec Saint-Étienne.

Réginald Ray l’assume pleinement :

« L’idée est de s’offrir une finale face au Mans ! »

Et c’est là que le destin de l’ASSE pourrait basculer. Si Bastia venait à piéger Le Mans lors de cette ultime journée, les Verts pourraient profiter de ce faux pas pour se relancer dans la course à la montée.

Une défaite qui pourrait tout changer

Paradoxalement, les trois points laissés en Corse pourraient ne pas être rédhibitoires pour Saint-Étienne. Dans un sprint final aussi serré, chaque match redistribue les cartes.

Et dans cette équation incertaine, Bastia pourrait bien devenir l’allié inattendu des Verts… après avoir été leur bourreau.