Sur RMC, la légende de l’OM Eric Di Méco a dit ce qu’il pensait du discours de Medhi Benatia après la défaite à Lorient (0-2). Et a flingué le passage sur les joueurs de caractère en rappelant qu’il en avait un avec Adrien Rabiot.

Quand l’OM traverse une tempête comme celle qui menace de le faire couler depuis le début de l’année, rien de tel qu’Eric Di Méco pour énoncer des vérités ! L’ancien Minot n’a pas son pareil pour synthétiser les errements d’une direction ou appuyer là où ça fait mal avec son franc-parler légendaire. Ce soir, il ne s’est pas retenu pour commenter la sortie de Medhi Benatia après la défaite honteuse à Lorient (0-2). Di Méco a fracassé le directeur du football de l’OM, qui voudrait des joueurs de caractère. L’ancien défenseur lui a rappelé qu’il en avait un en début de saison en la personne d’Adrien Rabiot mais qu’il l’a vendu après l’embrouille à Rennes…

« Tu veux des mecs de caractère et quand tu en as un, tu le dégages à cause d’un épisode de violence comme ils en ont jamais vu… »

« Le discours de Medhi Benatia est inaudible pour deux raisons : ce n’est pas le bon moment et ça ne sert plus à rien. En plus, on sait qu’il ne sera plus là l’année prochaine. Donc, son discours ne passe plus. Car les joueurs pensent à leur futur contrat, à leur futur club et ils sont déjà passés à autre chose. Et puis, Benatia voulait que les joueurs retournent la table. Sauf que, tu en as un qui l’a fait en début de saison après une première défaite à Rennes et ils l’ont dégagé ! Tu veux des mecs de caractère et quand tu en as un, tu le dégages à cause d’un épisode de violence comme ils en ont « jamais vu »… Mais moi, j’aurais aimé qu’ils sortent en sang parce qu’ils se sont tous battus dans le vestiaire samedi soir. Là, je me serais dit qu’il y avait une vie dans le vestiaire, que les mecs n’étaient pas résignés. »

« Tous les choix qui ont été faits, les joueurs, l’entraîneur… Ce sont les siens ! Pour moi, ce qu’il a fait après le match, c’est de la communication pour montrer qu’il est encore là, qu’il n’accepte pas. Si tu es obligé de le faire devant tout le monde, c’est que tu sais que ça ne sert à rien. Sinon, tu le fais dans le vestiaire. Pour moi, c’était pour la galerie sa sortie ! »

Pour Di Meco, le discours de Benatia est "inaudible"



⚡️"Il voulait que les mecs retournent la table, mais lorsqu'un joueur l'a fait, en début de saison, après une 1re défaite à Rennes, ils l'ont dégagé. Ils veulent des joueurs de caractère, mais quand ils en ont, ils le virent!" pic.twitter.com/HPfrn1iaio — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)