ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour

Depuis que l’ancien défenseur de l’ASSE est de retour, Chelsea carbure plein pot. Le FC Barcelone en a fait les frais mardi soir…

Mardi, la soirée de Ligue des champions a été marquée par la victoire de l’OM contre Newcastle (2-1) mais aussi par le lourd revers du FC Barcelone sur la pelouse de Chelsea (0-3). Et au sein de l’équipe londonienne, un homme a brillé en défense : Wesley Fofana. L’ancien défenseur de l’ASSE a été omniprésent, les attaquants du Barça se cassant régulièrement les dents sur lui.

Chelsea invaincu depuis le retour de Fofana

Cela fait 4 matchs que Fofana est titulaire depuis son retour de blessure, et ces 4 matchs se sont tous soldés par des victoires : 5-1 contre l’Ajax, 1-0 contre Tottenham, 3-0 contre Wolverhampton et 3-0 contre le Barça. Avec 1 seul but encaissé en 4 matchs, Fofana a eu un réel impact. Reste à savoir s’il pourra enchaîner, lui qui fréquente plus l’infirmerie que les terrains depuis son arrivée chez les Blues en 2022. Depuis son transfert, l’ancien joueur de l’ASSE a manqué plus de 100 matches à cause de blessures ou indisponibilités. La saison 2023/24 a été quasi blanche pour lui à cause d’une opération des ligaments croisés. De nouveau été freiné par des soucis musculaires menant à une chirurgie et une absence prolongée la saison passée, il semble enfin voir le bout du tunnel, à bientôt 25 ans…