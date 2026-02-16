ASSE : malgré deux victoires, Montanier n’a pas encore pleinement convaincu son vestiaire

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Après deux matchs dirigés par Philippe Montanier, l’ASSE affiche des résultats nettement positifs : une victoire à domicile contre Montpellier (1‑0) puis un succès à l’extérieur contre Guingamp (2‑1), qui propulsent les Verts sur le podium dans la course à la montée en Ligue 2.

Pourtant, au cœur du vestiaire stéphanois, l’effet Montanier n’est pas encore univoque.

« Je ne sais pas s’il y a un effet Montanier »

C’est en tout cas l’analyse prudente d’Aïmen Moueffek. Interrogé après la victoire à Guingamp, le latéral des Verts a reconnu que, même si les deux succès consécutifs sont encourageants, il n’était pas certain que ce soit directement lié à l’arrivée du nouvel entraîneur : « Je ne sais pas s’il y a un effet Philippe Montanier. Ce qui est sûr, c’est que pour l’instant on est sur deux victoires […] on est très heureux, il faut continuer comme ça. »

Cette réponse illustre une certaine mesure dans l’analyse interne du groupe : les résultats comptent, mais l’origine d’un regain de forme reste encore à clarifier.

Résultats et contexte

Après une première victoire à Geoffroy‑Guichard contre Montpellier, Saint‑Étienne a enchaîné avec une deuxième victoire à Guingamp, portée par un doublé de Zuriko Davitashvili.

Ces deux succès permettent à l’ASSE de grimper à la 3e position du classement de Ligue 2, mais dans un championnat ultra‑serré où le moindre faux pas peut coûter cher, comme le répète souvent Montanier lui‑même.

Montanier, une vision encore en construction

Le nouvel entraîneur stéphanois n’hésite pas à marteler ses principes et travailler les détails pour faire progresser son équipe. Il a notamment mis l’accent sur l’état d’esprit, la discipline collective et des principes tactiques clairs dès ses premières semaines au Chaudron.

Mais dans le vestiaire, si les résultats sont là, l’adhésion à une « Montanier‑attitude » n’est pas encore un consensus unanime : certains joueurs, comme Moueffek, restent prudents avant d’affirmer que la dynamique connaît un réel « effet Montanier ».