À LA UNE DU 16 FéV 2026
[09:00]FC Nantes : les supporters ont déjà choisi le remplaçant de Kantari !
[08:00]ASSE : malgré deux victoires, Montanier n’a pas encore pleinement convaincu son vestiaire
[00:00]PSG, Real Madrid : Ancelotti entouré de trois jeunes femmes au Brésil, la photo qui fait le buzz
[23:00]RC Lens : Sage balaye le titre, un de ses joueurs le contredit publiquement
[22:47]L’OL réussit la passe de 13 contre Nice, Sulc, Tolisso et Nartey régalent, les notes
[22:30]FC Nantes Mercato : une belle vente avortée, les Kita prêts à céder en cas de descente ?
[22:00]OM : le remplaçant de Benatia est connu… avec Beye ou un ancien du RC Lens sur le banc ?
[21:44]PSG : une nouvelle annonce tombe pour le Parc des Princes, al-Khelaïfi aux anges
[21:13]OM : l’adjoint de Benatia au cœur d’un énorme imbroglio, le vestiaire sous le choc
[20:30]FC Barcelone Mercato : malgré lui, de Jong pousse un joueur vers la sortie cet été
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : malgré deux victoires, Montanier n’a pas encore pleinement convaincu son vestiaire

Par William Tertrin - 16 Fév 2026, 08:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après deux matchs dirigés par Philippe Montanier, l’ASSE affiche des résultats nettement positifs : une victoire à domicile contre Montpellier (1‑0) puis un succès à l’extérieur contre Guingamp (2‑1), qui propulsent les Verts sur le podium dans la course à la montée en Ligue 2.

Pourtant, au cœur du vestiaire stéphanois, l’effet Montanier n’est pas encore univoque.

« Je ne sais pas s’il y a un effet Montanier »

C’est en tout cas l’analyse prudente d’Aïmen Moueffek. Interrogé après la victoire à Guingamp, le latéral des Verts a reconnu que, même si les deux succès consécutifs sont encourageants, il n’était pas certain que ce soit directement lié à l’arrivée du nouvel entraîneur : « Je ne sais pas s’il y a un effet Philippe Montanier. Ce qui est sûr, c’est que pour l’instant on est sur deux victoires […] on est très heureux, il faut continuer comme ça. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Cette réponse illustre une certaine mesure dans l’analyse interne du groupe : les résultats comptent, mais l’origine d’un regain de forme reste encore à clarifier.

Résultats et contexte

Après une première victoire à Geoffroy‑Guichard contre Montpellier, Saint‑Étienne a enchaîné avec une deuxième victoire à Guingamp, portée par un doublé de Zuriko Davitashvili.

Ces deux succès permettent à l’ASSE de grimper à la 3e position du classement de Ligue 2, mais dans un championnat ultra‑serré où le moindre faux pas peut coûter cher, comme le répète souvent Montanier lui‑même.

Montanier, une vision encore en construction

Le nouvel entraîneur stéphanois n’hésite pas à marteler ses principes et travailler les détails pour faire progresser son équipe. Il a notamment mis l’accent sur l’état d’esprit, la discipline collective et des principes tactiques clairs dès ses premières semaines au Chaudron.

Mais dans le vestiaire, si les résultats sont là, l’adhésion à une « Montanier‑attitude » n’est pas encore un consensus unanime : certains joueurs, comme Moueffek, restent prudents avant d’affirmer que la dynamique connaît un réel « effet Montanier ».

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot