ASSE : Montanier remercie Ilan pour son bon tuyau, Cardona aussi !

L’ASSE a confirmé son embellie en signant à Guingamp (2-1) une deuxième victoire en deux matchs avec Philippe Montanier sur le banc. Et le successeur d’Eirik Horneland a tenu à remercier Araujo Ilan de lui avoir glissé une petite idée…

C’est confirmé, il y a bien un effet Montanier à l’ASSE ! Contre Montpellier (1-0), une semaine après une prestation cataclysmique face à Boulogne-sur-Mer (0-1) pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ancien toulousain avait trouvé les ressources pour que les Verts renouent avec la victoire. Et ils ont enchaîné hier soir en s’imposant à Guingamp (2-1)grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, remontant à la 3e place de la L2. Au micro de beIN Sports, Philippe Montanier a mis en avant l’état d’esprit de ses troupes.

Boakye au milieu, c’est une idée d’Ilan à l’ASSE

« C’était chaud ! Il y avait de la tension en fin de match. On a fait une très belle première mi-temps, la seconde a été plus difficile. Tout le monde ne viendra pas gagner ici, Guingamp a une belle équipe. Il a fallu tenir. C’est une victoire qui me plaît car on l’a obtenue dans la difficulté, avec certaines valeurs qui sont chères à nos supporters, avec le coeur, avec les tripes. Il a fallu s’arracher, être solidaire, unis jusqu’à la fin. On sait que c’est une division qui est dure, on sait qu’on va souffrir. Le plus important, c’est de souffrir ensemble et aussi de jouer ensemble. Quand on le fait, parfois on le fait bien. Il aurait fallu davantage de maîtrise, le scénario idéal aurait été de mettre ce 3e but pour tuer le match. » Ce que n’a pas su faire Lucas Stassin, maladroit à plusieurs reprises…

Parmi les satisfactions de la rencontre, Irvin Cardona a été très remuant pour son retour en tant que titulaire, et Augustine Boakye a livré un bon match, en démarrant au milieu, derrière le trio Cardona-Stassin-Davitashvili. Dans une ASSE plus offensive avec ce quatuor, le Ghanéen a apporté une touche technique bienvenue à l’entre jeu stéphanois, ce qu’a souligné Montanier en remerciant Araujo Ilan, son nouvel entraîneur des attaquants. « Augustine Boakye est polyvalent, a-t-il glissé. Il est intéressant aussi sur les côtés mais sur les conseils d’Ilan, il faut rendre à César ce qui est à César, il a la capacité de jouer au milieu dans le coeur du jeu. Il a de l’activité, il a du volume, il a de la technique, il a du collectif. Il coche beaucoup de cases. Forcément sa polyvalence nous intéresse beaucoup ». Le repositionnement de Boakye au cœur du jeu et l’entrée de Cardona en fin de match contre Montpellier avait déjà été un choix payant, l’ASSE trouvant le chemin des filets dans cette configuration que Montanier semble bien parti pour adopter.