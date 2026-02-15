À LA UNE DU 15 FéV 2026
Guingamp – ASSE : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 15 Fév 2026, 06:00
L’ASSE s’est imposée samedi soir à Guingamp (2-1) grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6,5)

Au chômage technique en première mi-temps, le gardien des Verts a dû s’employer pour préserver la victoire au retour des vestiaires et surtout en fin de match. Il a fait preuve de cran sur quelques sorties aériennes et a remporté un face à face avec Ahile (87e). Décisif.

PEDRO (6)

Il a tenté sa chance dans un angle un peu trop fermé après un joli déboulé (72e). Et surtout, il a très bien protégé son couloir. Avec lui, l’ASSE tient enfin un bon latéral droit !

LE CARDINAL (6)

Héros du match contre Montpellier (1-0), le Breton a fait bonne garde. Une charge d’entrée sur Mafouta (1ere) a donné le ton : il n’était pas là pour plaisanter. Son agressivité et sa lecture du jeu font du bien, son leadership et sa sérénité aussi.

NADE (6)

Comme d’habitude, il a gagné la quasi totalité de ses duels et sorti des ballons chauds. Une bonne ouverture pour Stassin (33e). Du solide.

OLD (6)

Le Kiwi a confirmé au Roudourou son bon match face à Montpellier. Intransigeant défensivement, entreprenant balle au pied, il est en train de faire son trou au poste de latéral gauche. Qui l’aurait imaginé après ses premières prestations ?

KANTE (6)

En sentinelle, la recrue hivernale a été d’un précieux renfort sur l’aspect défensif. L’ancien troyen a fait preuve d’impact, il a gratté de nombreux ballons. Avec un minimum de déchet dans ses transmissions.

MILADINOVIC (5,5), puis MOUEFFEK

Miladinovic a livré une première mi-temps de bonne facture avant de disparaître au retour des vestiaires quand Guingamp a monopolisé le ballon. Remplacé par MOUEFFEK, qui a apporté plus d’agressivité.

BOAKYE (6)

Repositionné au milieu par Montanier, le Ghanéen n’a pas ménagé ses efforts en phases défensives. Et il a apporté une touche technique bienvenue pour ressortir les ballons. A l’origine du deuxième but, il est vraiment intéressant à ce poste. Il l’avait déjà démontré sur sa fin de match contre Montpellier.

CARDONA (7), puis DUFFUS

Sur son aile droite, Cardona a été un danger permanent pour la défense bretonne. Il a multiplié les percussions et les centres. Passeur décisif pour la tête de Davitashvili, il a donné deux balles de but vendangées par Stassin (20e, 45e). Son meilleur match depuis longtemps. Remplacé par DUFFUS, qui mériterait peut-être plus de temps de jeu en pointe…

STASSIN (3), puis N’GUESSAN

Stassin a eu le mérite de provoquer le penalty de l’ouverture du score, assez chanceusement. Mais surtout, il a encore prouvé son manque confiance en ratant deux grosses occasions (20e, 45e). S’il avait été moins maladroit, l’ASSE aurait pu mener 4-0 à la mi-temps ! Remplacé en fin de match par N’GUESSAN.

DAVITASHVILI (7)

Le Géorgien n’a pas tremblé pour transformer le penalty et il s’est offert un doublé d’un joli coup de tête à bout portant. Cette victoire à Guingamp est marquée de sa signature. Elle confirme le redressement de l’équipe et ses progrès XXL depuis l’arrivée de Montanier.

