ASSE Mercato : les Verts annoncent une signature très prometteuse (officiel)

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le prometteur Luan Gadegbeku et l’ASSE. Le club ligérien vient d’annoncer la prolongation de son jeune milieu de terrain jusqu’en 2029, renforçant ainsi sa confiance envers l’un de ses plus grands espoirs issus du centre de formation. Plus qu’une simple signature, il s’agit d’un signal fort pour l’avenir sportif des Verts, déterminés à construire sur la fraîcheur et le talent de leur nouvelle génération.

L’ASSE s’assure la pépite du centre de formation

L’engagement de Luan Gadegbeku scelle la volonté de l’ASSE de sécuriser les talents formés localement. À seulement 18 ans, le milieu natif de Juvisy-sur-Orge, arrivé en provenance du FC Fleury 91 en 2022, incarne la réussite du travail mené sur les jeunes pousses. Sa prolongation s’impose comme une étape majeure, sur fond de politique axée sur la promotion interne.

Parcours express : de Fleury à Geoffroy-Guichard

Gadegbeku ne cesse de bousculer les étapes. Recruté il y a deux ans, il a d’abord brillé en U17 National, porté par une maturité rare et une polyvalence au cœur du jeu. Son intégration rapide en réserve à l’été 2024 confirme sa capacité à franchir les paliers. Surclassé au sein de chaque catégorie, l’Essonnien fait partie de cette génération ambitieuse qui entend marquer le club de son empreinte. Un chemin balisé de performances, mais surtout de régularité et d’adaptation à un niveau supérieur.

Débuts remarqués chez les pros et en Bleu

Promu dans le groupe professionnel avant la saison 2025-2026, Gadegbeku a connu sa première titularisation en Ligue 2 dès la première journée. Sept apparitions chez les pros plus tard, il accumule expérience et lucidité, sans jamais perdre de vue la concurrence interne. Sur la scène internationale, le Stéphanois compte déjà trois sélections et un but avec les U19 tricolores.

Entretien et réactions : ambitions, fierté et confiance renouvelée

Porteur de l’ADN Vert, Luan Gadegbeku n’a pas caché sa joie après l’officialisation de cette prolongation. Pour lui, c’est avant tout « une grande fierté » et l’occasion de rendre la confiance reçue : il savoure, mais se « reconcentre vite sur le terrain » pour poursuivre sa progression. Du côté de la direction, Loïc Perrin salue « l’attitude exemplaire » du joueur et confirme que cette signature récompense à la fois l’investissement de Luan et le travail du centre de formation.

L’avenir s’écrit en Vert pour Gadegbeku

En s’offrant la stabilité jusqu’en 2029, l’ASSE mise résolument sur Gadegbeku pour incarner le futur du milieu de terrain stéphanois. Sa marge de progression et son expérience chez les jeunes Bleus lui ouvrent de nouvelles opportunités au sein du groupe pro. Le jeune talent devra désormais transformer les promesses en actes, avec l’objectif d’installer durablement sa patte dans l’entrejeu forézien et d’écrire, sur la durée, une page ambitieuse du projet Vert. Avec la montée en Ligue 1 en ligne de mire…