ASSE Mercato : après Pedro, Kilmer prépare deux signatures pleines d’avenir ! 

Par Bastien Aubert - 12 Jan 2026, 08:45
Ivan Gazidis (ASSE)
Selon Peuple Vert, Kevin Pedro n’est pas le seul jeune de l’ASSE à être concerné par une possible prolongation : Nadir El Jamali et  Luan Gadegbeku discutent avec Kilmer Sports pour sécuriser leur avenir dans le Forez.

L’ASSE prépare l’avenir. Dans l’ombre du mercato, les dirigeants stéphanois avancent sur un dossier stratégique : sécuriser leurs jeunes talents les plus prometteurs. Selon Peuple Vert, Kevin Pedro n’est ainsi pas le seul joueur stéphanois à être concerné par une possible prolongation. Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku sont actuellement en discussions avec Kilmer Sports afin de s’inscrire durablement dans le projet stéphanois.

Kilmer envoie un signal fort à l’ASSE

Il s’agit d’un signal fort envoyé par le club, déterminé à construire sur la durée. Pour El Jamali, la dynamique est claire. Face à sa progression constante, l’ASSE a dégainé une proposition de prolongation de deux saisons, avec l’objectif de le lier au club jusqu’en 2030. Les échanges se poursuivent et, sans être finalisés, avancent dans un climat jugé positif par toutes les parties. Le club souhaite verrouiller le joueur à moyen terme et éviter toute mauvaise surprise sur le marché.

Plus avancé pour El Jamali que pour Gadegbeku

Même logique pour Luan Gadegbeku. Le milieu de terrain de l’ASSE a lui aussi reçu une offre d’extension de deux saisons, portant son contrat jusqu’en 2030. Pourtant, sa saison est plus contrastée. Après un début prometteur, avec plus de 200 minutes disputées lors des cinq premières journées, son temps de jeu s’est nettement réduit. Depuis, il n’a grappillé que 17 minutes face à l’ESTAC le 8 novembre, puis 45 minutes contre Écotay en Coupe de France. Le dossier Gadegbeku reste moins avancé que celui d’El Jamali mais une chose est sûre : Kilmer Sports veut sucrier l’avenir de ses pépites pour éviter toute mauvaise surprise au mercato.

