ASSE : un coach furax mis à pied, Montanier fait des révélations sur Kilmer et Tanenbaum ! 

Alors que Philippe Montanier s’est épanché sur le mode opératoire de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE, un entraîneur a été mis à pied.

Ça bouge en ce moment à l’ASSE. Par le biais d’un communiqué, le club forézien a annoncé la mise à l’écart de Sebastien Joseph ce mercredi matin. « En raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue, l’AS Saint-Étienne a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Sébastien Joseph, entraîneur principal de son équipe féminine professionnelle, explique le message officiel. Dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire, les joueuses de l’équipe féminine professionnelle seront encadrées par Tom Bouvier, entraîneur adjoint depuis l’été dernier. L’ASSE réaffirme son attachement à un football respectueux et sans haine. »

Montanier a eu Tanenbaum… en visio

En parallèle, Philippe Montanier a fait des révélations sur le mode opératoire de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE. « Mes rapports avec la Direction ? Ils ne sont pas quotidien mais j’ai eu notre actionnaire Larry Tanenbaum en visio lundi. J’ai eu Huss Fahmy en visio puisqu’il est en déplacement à l’étranger, affirme-t-il au micro d’Ici Loire-Saint-Étienne. Ils sont dans le soutient et me demande si nous avons besoin de quelque chose pour nous aider. Ils sont très présent. J’ai été impressionné par notre actionnaire Larry Tanenbaum. Il pouvait acheter n’importe quel club au monde car il a une carrière incroyable. Et il a été conquis par Saint-Etienne et son environnement, ça fait plaisir. »

« L’ASSE a les moyens de ses ambitions »

Au sujet du projet de l’ASSE, Montanier a été rassuré par ses dirigeants : « On sait tout le potentiel du club. Il y a tout et surtout les supporters. Dans le foot, tout s’achète mais pas la ferrveur des supporters. Et pour ça Saint-Etienne est au top niveau. Maintenant, pour se développer, il faut des moyens énormes. Si vous n’avez pas un actionnaire avec ces moyens le projet ne peut pas se construire. Quand j’ai décidé de revenir, ce fut aussi un élément important de savoir que l’ASSE a des ambitions mais surtout les moyens de ses ambitions. Dans le foot moderne, aujourd’hui, il faut des moyens. »