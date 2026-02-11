Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Annoncé forfait pour plusieurs semaines par Philippe Montanier, Florian Tardieu a déjà repris l’entraînement avec l’ASSE. Un retour plus rapide que prévu se profile pour le milieu stéphanois.

Florian Tardieu a déjà repris l’entraînement avec l’ASSE. Une accélération inattendue qui pourrait rebattre les cartes avant le déplacement à Guingamp. Jeudi dernier, Philippe Montanier avait pourtant laissé planer une vraie inquiétude.

En conférence de presse, le coach de l’ASSE évoquait une absence prolongée pour son milieu de terrain, victime d’une glissade à l’entraînement et touché au genou. La crainte d’un ligament interne abîmé après un mauvais appui avait immédiatement refroidi tout le monde. À 32 ans, et au vu de la douleur ressentie, le scénario d’une longue indisponibilité semblait crédible.

Tardieu a repris, Kanté est bouillant !

Mais le vent a tourné. Selon Peuple Vert, le métronome du milieu de l’ASSE a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement. Un retour plus rapide que prévu qui redonne de l’air à un staff sous tension. Tardieu avait manqué la victoire précieuse face à Montpellier (1-0), une absence loin d’être anodine tant son influence technique et son leadership se sont imposés cette saison.

Dans un sprint final où chaque détail compte, récupérer un taulier de ce calibre n’a rien d’anecdotique même si un retour à Guingamp semble prématuré. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Philippe Montanier devrait également pouvoir compter très vite sur Abdoulaye Kanté. La recrue estivale ivoirienne, entrée en jeu face au MHSC, pousse fort et trépigne à l’idée d’enchaîner.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2