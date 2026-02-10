À LA UNE DU 10 FéV 2026
ASSE : Montanier peut compter sur un nouveau taulier dans le vestiaire

Par Raphaël Nouet - 10 Fév 2026, 21:51
💬 Commenter
Philippe Montanier discutant au bord du terrain avant le match contre Montpellier.
Pour Idriss Saadi, qui l’a connu à Bastia, Julien Le Cardinal, qui a fêté sa première titularisation par un but contre Montpellier (1-0), va devenir un leader de l’ASSE.

Ce mardi, le site Poteaux Carrés publie une longue interview d’Idriss Saadi. L’ancien attaquant formé à l’AS Saint-Etienne parle notamment de Julien Le Cardinal, qui s’est engagé cet hiver avec les Verts et qu’il a connu à Bastia en 2021-22. Selon lui, non seulement le défenseur central est un super joueur, comme le Chaudron a pu le constater samedi avec une performance impeccable contre Montpellier (1-0) ponctuée d’un but, mais en plus, il s’agit d’un vrai leader de vestiaire.

« C’est vraiment LE gars qu’il faut avoir dans un vestiaire »

« Julien, d’un point de vue humain déjà, c’est un super gars ! C’est un bon vivant, il s’entendait bien avec tout le monde à Bastia. C’est vraiment LE gars qu’il faut avoir dans un vestiaire. Il a toujours le sourire, et ça, c’est super cool ! Même s’il n’a pas un gros gabarit, il y va en fait ! C’est un battant, il met de l’intensité, il a tout à fait la mentalité pour jouer à Sainté. Il va au combat, il s’arrache, il court, il défend comme il faut. »

« Julien a cette envie de gagner, il a l’esprit d’un compétiteur. C’est un top joueur pour Saint-Etienne. J’ai su qu’il allait signer avant que ce soit officialisé. Je l’ai contacté direct pour le féliciter et lui dire qu’il allait se plaire à Sainté. C’est un joueur qui va rendre de fiers services à l’ASSE lors de cette deuxième partie de saison qu’on espère tous voir s’achever en une remontée. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)
21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)
28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

