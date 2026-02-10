L’ancien attaquant de l’ASSE Idriss Saadi ne s’en fait pas pour Lucas Stassin, qui n’a plus marqué depuis treize matches. Pour illustrer son propos, il a ressorti une expression de Cristiano Ronaldo.

Treize matches. Cela fait désormais treize matches que Lucas Stassin n’a plus marqué en Ligue 2. La dernière fois, c’était le 23 septembre, à Amiens (1-0). L’attaquant de l’ASSE venait alors de frapper quatre fois en trois journées, ce qui lui avait permis de décrocher le titre de meilleur joueur du championnat pour le mois écoulé. Mais depuis, plus rien, si ce n’est deux passes décisives. Le Belge, qui s’est blessé à un mollet en novembre, traverse une grave crise de confiance. Mais l’un de ses prédécesseurs sous le maillot vert, Idriss Saadi, a dit à Poteaux Carrés combien il était confiant pour l’avenir. Et pour cela, il a ressorti une maxime de Cristiano Ronaldo.

« Comme disait Cristiano Ronaldo, « les buts, c’est comme le ketchup » »

« La longue période de disette que traverse actuellement Lucas Stassin, c’est un problème de confiance. Je sais qu’à ce poste on peut rester sur une longue série sans marquer. Il a prouvé la saison passée mais aussi ponctuellement cette saison, à l’aller contre Reims par exemple, qu’il a à la fois le volume et la finition. C’est un truc qu’il maîtrise. Mais quand t’es moins bien dans ta tête, en raison d’une blessure ou de velléités de départ, ça te perturbe, tu commences à cogiter, tu rates, tu doutes… T’es pris dans un engrenage en fait. Mais comme disait Cristiano Ronaldo, « les buts, c’est comme le ketchup : quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ! ». Dès que Stassin retrouvera le chemin des filets, je ne serais pas surpris qu’ils se mette à enquiller derrière. »

Le plus tôt sera le mieux pour les Verts, qui ont perdu du terrain sur leurs concurrents pour la montée. Si Lucas Stassin pouvait retrouver le chemin des filets dès samedi à Guingamp, l’AS Saint-Etienne ne s’en porterait que mieux !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2