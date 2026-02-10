Ephémère entraîneur de l’ASSE, de juin à novembre 2017, Oscar Garcia vient de retrouver un emploi après quasiment un an d’inactivité chez un géant européen.

L’Ajax Amsterdam vient de publier un post pour annoncer la nomination d’Oscar Garcia à la tête de son équipe… U23. La réserve des Lanciers est dernière de deuxième division néerlandaise, avec 19 points en 25 matches et sept longueurs de retard sur le premier relégable. L’arrivée du Catalan s’inscrit dans une tentative désespérée de l’Ajax de renouer avec son glorieux passé, Garcia ayant été formé au FC Barcelone, profondément marqué par Johan Cruyff, formé dans le club le plus populaire des Pays-Bas… D’ailleurs, c’est son fils, Jordi Cruyff, qui dirige désormais le secteur sportif.

Il était sans emploi depuis un an

Mais cette nomination doit laisser sceptique les supporters de l’ASSE. Car eux ont eu l’occasion de voir à l’œuvre Oscar Garcia entre juin et novembre 2017. Et de beau jeu, il n’y eut point. Pas plus que de résultats, d’ailleurs. Arrivé avec la lourde tâche de prendre la suite d’un Christophe Galtier qui avait ramené les Verts dans le haut du tableau tout en dépoussiérant l’armoire à trophées (Coupe de la Ligue 2013), Oscar Garcia avait déçu. Et il était parti comme un voleur après une déroute dans le derby à Geoffroy-Guichard (0-5)…

La carrière de l’Espagnol a d’ailleurs été cahoteuse puisqu’après Saint-Etienne, il n’a connu que des expériences éphémères, même à Reims entre juin 2021 et octobre 2022, même si c’est un drame personnel qui a mis fin à son aventure en Champagne. Sa dernière expérience sur un banc a eu lieu au Mexique, au Chivas. Et elle remontait à un an…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2