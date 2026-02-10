Battu par l’ASSE (0-1) samedi, le Montpellier de Zoumana Camara estime ne pas être aussi bien armé que les Verts ou le Stade de Reims pour jouer la montée.

Et d’un ! Le sprint final va être une course d’obstacles dans laquelle seuls les deux derniers restés debout remonteront dans l’élite. Et l’un des concurrents vient justement de se gameller et d’abandonner. Il est bien connu de l’ASSE puisqu’il s’agit de sa victime de samedi dernier, pour la première de Philippe Montanier sur le banc. Montpellier, qui s’est incliné 1-0 dans le Chaudron sur une reprise de volée splendide de Julien Le Cardinal, est désormais 10e, à six longueurs des play-offs. Beaucoup trop pour son entraîneur, Zoumana Camara.

« On ne boxe pas dans la même catégorie que Saint-Étienne »

“Aujourd’hui, jouer la montée, ce n’est pas l’objectif. On ne boxe pas dans la même catégorie que Saint-Étienne en termes de moyens financiers, de construction d’effectif. On ne boxe pas dans la même catégorie que Reims. On descend comme eux, certes. On reste un club historique de Ligue 1. Mais aujourd’hui, c’est une réalité. Maintenant, si sportivement, on a la possibilité de pouvoir le faire, oui, on va le faire. Mais ce n’est pas l’objectif. »

Pour l’ASSE, le prochain sur la liste sera son adversaire du week-end, Guingamp. En Avant est 8e, à quatre points des Verts et de la zone de play-offs. Un succès forézien en Bretagne et les Rouges pourront à leur abdiquer dans la course à la montée !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2