Un choc des extrêmes attend les supporters ce week-end : l’ASSE, auréolée d’un statut de meilleure attaque du championnat, se déplace sur la pelouse de Guingamp, lanterne rouge des défenses. Cette affiche promet des étincelles.

Grâce à un nouvel exploit offensif symbolisé par le but décisif de Julien Le Cardinal contre Montpellier, les Verts partagent désormais la première place du classement des attaques, avec 37 réalisations, ex aequo avec Reims. L’ASSE version Montanier a rassuré dans le secteur offensif et semble de nouveau capable de faire plier n’importe quelle défense sur un temps fort. Le public stéphanois attend un nouveau festival à Guingamp.

Guingamp, une défense en grande difficulté

Côté EAG, la situation est en efet plus délicate. Les hommes de Sylvain Ripoll affichent la plus mauvaise défense du championnat : 33 buts encaissés, un bilan partagé avec Pau et Boulogne. Les filets tremblent trop souvent au Roudourou, ajoutant une pression considérable sur chaque prestation à domicile. Et pourtant, un signe positif subsiste. Lors de leur dernière sortie à Dunkerque, Guingamp a enfin su préserver ses cages inviolées. Un événement rare cette saison, que le groupe veut rapidement transformer en déclic.

Le duel des extrêmes en chiffres

Impossible de passer à côté de la dimension spectaculaire de ce duel. 37 buts marqués par l’ASSE, 33 encaissés pour Guingamp : le rapport de force est limpide sur le papier. Ce contraste extrême attire l’attention. La question est simple : l’attaque des hommes de Montanier parviendra-t-elle à prolonger sa série, ou Guingamp est-il prêt à surprendre son public ?

Le facteur Ortola, l’assurance guingampaise dans les buts

Si Guingamp espère déjouer les pronostics, il peut s’appuyer sur le réveil d’un homme : Adrian Ortola. Son match décisif à Dunkerque, multipliant les parades, donne un nouvel élan au secteur défensif. Son entraîneur Sylvain Ripoll ne tarit pas d’éloges : « Il rassure par son expérience et sa sérénité. Il ne panique pas. Il a aussi une forme de tranquillité que les adversaires perçoivent. Il apporte beaucoup de gages. On connaît ses qualités et on n’est pas surpris de le revoir à ce niveau ». De quoi redonner espoir à tout un vestiaire.

Entre la force offensive de l’ASSE et la volonté guingampaise de relever la tête en défense, la rencontre promet de faire vibrer les tribunes — et tous les suiveurs. Les Verts confirmeront-ils leur statut en attaque ou la muraille Ortola connaît-elle un nouveau grand soir ? Le suspense reste entier autour de ce choc des extrêmes, alors que la lutte pour le haut comme pour le maintien ne fait que commencer.