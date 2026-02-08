ASSE : le quatrième maillot des Verts révélé… en direct sur TF1 !

Ce dimanche, le plateau du journal de 20H de TF1 a réservé une surprise inattendue aux téléspectateurs. Invité par Anne-Claire Coudray pour promouvoir son nouveau film Marty Supreme, l’acteur franco-américain Timothée Chalamet a non seulement partagé ses réflexions sur son rôle, mais a également affiché son amour pour l’ASSE en enfilant un maillot inédit du club stéphanois. Un moment qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, particulièrement parmi les supporters des Verts.

Âgé de 30 ans, Timothée Chalamet, né d’un père français et d’une mère américaine, est venu discuter de Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie et attendu en salles le 18 février. Dans ce film inspiré de la vie de Marty Reisman, il incarne un jeune escroc des années 1950, passionné de ping-pong et rêvant de devenir champion du monde. Pour se préparer, l’acteur a suivi un entraînement intensif au tennis de table pendant six ans aux États-Unis. Il se reconnaît dans ce personnage audacieux : « C’est une version de moi, surtout quand j’étais gamin. C’est une attitude américaine, même new-yorkaise, de croire que tout est possible »

Chalamet a livré un message motivant : « Crois en toi, rêve en grand et tu t’en bats les c*** de ce que les gens pensent de toi ! » Il a également évoqué son parcours personnel, confessant avoir un temps rêvé d’une carrière de footballeur, mais avoir abandonné faute de « niveau, ni le corps, ni la confiance » Se sentant parfois comme un outsider, il se compare à son personnage : « Quand personne ne croit en toi, ça peut te rendre fou » Nommé pour la troisième fois aux Oscars 2026 – un record partagé avec Marlon Brando –, il espère décrocher sa première statuette avec ce rôle.

L’hommage à l’AS Saint-Étienne : un maillot inédit en direct

Le clou du spectacle ? Une surprise organisée par la production : la remise d’un maillot inédit, le quatrième, de l’AS Saint-Étienne, que Chalamet a enfilé en direct. Un modèle vert fluo floqué « Chalamet 42 » (une référence au département de la Loire, le 42) et un coup de com génial de la part du club ligérien, qui a officialisé par la suite la sortie de cette nouvelle tunique, rapidement adoptée. Le club précise que le maillot « sera porté par les Verts de Philippe Montanier à l’extérieur contre Pau le 28 février, tandis que les Vertes de Sébastien Joseph le porteront mi-mars en déplacement à Dijon ».

Fan déclaré des Verts, qu’il décrit comme « l’équipe de [sa] famille », l’acteur a passé ses étés d’enfance au Chambon-sur-Lignon, chez ses grands-parents paternels. Il rêve de voir le club, actuellement en Ligue 2, remonter en Ligue 1. Ce geste symbolique a provoqué une vague de réactions enthousiastes sur X (anciennement Twitter), où les supporters stéphanois ont salué cette visibilité inattendue pour leur équipe.

Un supporter engagé : le chambrage contre l’OL

Cette apparition n’est pas isolée dans la démonstration d’amour de Chalamet pour l’ASSE. Plus tôt dans la semaine, lors d’une promotion à Paris pour Marty Supreme, l’acteur a signé un maillot de l’Olympique Lyonnais – le grand rival des Verts – avec la mention « À bas Lyon ! » Une pique qui a fait le buzz, rappelant sa loyauté indéfectible. En janvier, aux Golden Globes, il avait déjà exprimé son souhait pour 2026 : « Pour que l’année soit parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 »

Originaire du Chambon-sur-Lignon, Chalamet n’a jamais caché sa passion pour les Verts, qu’il mentionne régulièrement en interviews. Ce mélange de glamour hollywoodien et de ferveur footballistique locale a conquis les fans, transformant une simple promotion cinématographique en un événement viral.

Vers les Oscars et un retour en Ligue 1 ?

Avec Marty Supreme, Timothée Chalamet confirme son statut de prodige du cinéma, après des succès comme Dune ou Wonka. Quant à l’ASSE, ce coup de projecteur pourrait booster le moral des supporters en attendant une potentielle remontée. En attendant, les images de Chalamet en maillot vert fluo continueront de circuler, symbole d’une passion qui transcende les frontières.