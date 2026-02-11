Le feuilleton Eirik Horneland anime l’hiver écossais : le coach norvégien va-t-il succomber à l’appel d’Aberdeen ? Après une visite express en Écosse et de longues discussions avec le président des Dons, l’ancien entraîneur de l’ASSE sème encore le doute sur son avenir.

Alors que l’ASSE revit sans lui, rien n’est décidé pour Eirik Horneland, toujours indécis après son aller-retour à Aberdeen. Invité à découvrir l’ambiance du Pittodrie Stadium, le Norvégien a finalement vu le match face au Celtic reporté, la pluie battante rendant la pelouse impraticable. Mais au-delà de ces circonstances, c’est la perspective sportive qui l’interpelle. Ambitieux, Horneland rêve d’accrocher un titre, un défi d’envergure face à l’hégémonie de Glasgow, Rangers et Celtic confondus.

Horneland grassement payé à l’ASSE

Au centre de ses réflexions également, la situation salariale. Selon The Press, le technicien occupait à l’ASSE un poste valorisé sur le plan financier et Aberdeen devra s’aligner s’il veut le convaincre. Grassement payé dans le Forez, les aspirations du coach, son envie de progresser et la stabilité économique restent plus que jamais liées.

Du côté des Dons, l’espoir est clairement de relancer le club. Le directeur sportif Pfannenstiel mise tout sur Horneland pour insuffler un nouvel élan. Celui qui a su s’imposer à Rosenborg BK n’arrive pas par hasard dans les petits papiers des dirigeants. Son approche dynamique, basée sur le pressing et la possession, correspond au projet de jeu voulu à Pittodrie. L’arrivée d’un entraîneur du profil de Horneland matérialiserait la volonté du club d’ouvrir un nouveau chapitre. Un projet destiné à s’installer dans la durée, alors que le moral des fans vacille après une première partie de saison compliquée.

Une situation critique au classement

Aberdeen occupe aujourd’hui le 7e rang, à huit longueurs seulement de la fameuse sixième place, synonyme de play-offs européens. Un écart qui pèse lourd, mais qui reste mathématiquement rattrapable avec une vraie dynamique enclenchée. La prochaine nomination est donc capitale : chaque décision pourra se traduire par un nouveau souffle ou, à l’inverse, une stagnation dangereuse.

Dans ce contexte, les dirigeants ne veulent rien laisser au hasard. Le club assume le pari d’un profil reconnu sur la scène scandinave pour tenter une vraie relance et séduire les futurs talents, à l’instar de la politique menée ailleurs en Europe, où le rôle des préparateurs physiques et de l’encadrement est devenu central (en savoir plus sur l’évolution des staffs modernes).

Quelles suites pour Horneland et le club écossais ?

Le feuilleton continue, mais le choix ne saurait tarder : Aberdeen affiche son ambition avec insistance. Horneland, de son côté, pèse les pours et les contres, conscient de l’exigence qui l’attend en Premiership. Entre la promesse d’un nouveau cycle et la certitude d’un challenge corsé, l’avenir du Norvégien pourrait bien s’écrire dans le nord-est écossais. Les prochains jours s’annoncent décisifs, avec, en toile de fond, un club prêt à tout miser sur la relance — et un entraîneur à l’aube d’un tournant majeur de sa carrière.