À LA UNE DU 9 FéV 2026
[07:45]Ligue 1 : le PSG et le RC Lens font une razzia dans l’équipe-type de la 21e journée !
[07:22]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Guingamp ! 
[07:00]PSG – OM (5-0) : tension entre Greenwood et De Zerbi, son départ déjà annoncé ?
[06:00]ASSE : face à Montpellier, les Verts ont signé un record jamais vu cette saison
[05:00]RC Lens : à cause de l’OM, les Sang et Or ont raté l’occasion de renverser le FC Barcelone
[23:40]PSG – OM : Luis Enrique calme l’euphorie, De Zerbi annonce une discussion avec Longoria et Benatia
[23:01]Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif
[22:41]PSG – OM (5-0) : Paris détruit Marseille dans un Classique record… les tops, flops et notes
[22:30]FC Nantes : une très mauvaise nouvelle frappe Abline
[22:00]Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Guingamp ! 

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 07:22
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Philippe Montanier, après sa première réussie sur le banc de l’ASSE contre Montpellier (1-0), pourrait surfer sur les absences pour enchaîner à Guingamp ce samedi.

Le timing est parfait. Relancée par une première réussie de Philippe Montanier sur le banc face à Montpellier (1-0), l’ASSE se présentera à Guingamp ce samedi avec un contexte nettement plus favorable qu’attendu. Et pour une fois, l’actualité joue clairement en faveur des Verts. 

Au Roudourou, l’EA Guingamp s’annonce très amoindri. Selon L’Est Éclair, plusieurs cadres ou joueurs à fort impact seront absents côté breton : Sohaib Naïr, Darly N’Landu, Amine Hemia, Gautier Ott et Amadou Samara. Une liste longue, révélatrice d’un effectif touché et d’un adversaire potentiellement prenable, surtout dans un championnat où la moindre absence peut faire basculer une rencontre.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’EAG décimé avant l’ASSE

Un bonus non négligeable pour une ASSE regonflée par le succès face au MHSC à Geoffroy-Guichard. Pour sa grande première, Montanier a immédiatement imprimé sa patte : bloc plus compact, implication collective retrouvée, et surtout une équipe enfin capable de fermer la boutique. Une victoire courte mais fondatrice, qui a redonné confiance au vestiaire comme au public.

Dans ce contexte, le déplacement à Guingamp prend une autre dimension. Là où il aurait pu ressembler à un piège classique, il devient une vraie opportunité de confirmer. Montanier pourrait ainsi surfer sur les absences adverses pour enchaîner, installer ses principes et, déjà, lancer une dynamique. Attention toutefois à l’excès de confiance. Même diminué, Guingamp reste solide chez lui et sait punir la moindre approximation. Mais pour la première fois depuis longtemps, l’ASSE se déplace avec autre chose que des doutes.

ASSEEn Avant Guingamp

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, En Avant Guingamp