Philippe Montanier, après sa première réussie sur le banc de l’ASSE contre Montpellier (1-0), pourrait surfer sur les absences pour enchaîner à Guingamp ce samedi.

Le timing est parfait. Relancée par une première réussie de Philippe Montanier sur le banc face à Montpellier (1-0), l’ASSE se présentera à Guingamp ce samedi avec un contexte nettement plus favorable qu’attendu. Et pour une fois, l’actualité joue clairement en faveur des Verts.

Au Roudourou, l’EA Guingamp s’annonce très amoindri. Selon L’Est Éclair, plusieurs cadres ou joueurs à fort impact seront absents côté breton : Sohaib Naïr, Darly N’Landu, Amine Hemia, Gautier Ott et Amadou Samara. Une liste longue, révélatrice d’un effectif touché et d’un adversaire potentiellement prenable, surtout dans un championnat où la moindre absence peut faire basculer une rencontre.

L’EAG décimé avant l’ASSE

Un bonus non négligeable pour une ASSE regonflée par le succès face au MHSC à Geoffroy-Guichard. Pour sa grande première, Montanier a immédiatement imprimé sa patte : bloc plus compact, implication collective retrouvée, et surtout une équipe enfin capable de fermer la boutique. Une victoire courte mais fondatrice, qui a redonné confiance au vestiaire comme au public.

Dans ce contexte, le déplacement à Guingamp prend une autre dimension. Là où il aurait pu ressembler à un piège classique, il devient une vraie opportunité de confirmer. Montanier pourrait ainsi surfer sur les absences adverses pour enchaîner, installer ses principes et, déjà, lancer une dynamique. Attention toutefois à l’excès de confiance. Même diminué, Guingamp reste solide chez lui et sait punir la moindre approximation. Mais pour la première fois depuis longtemps, l’ASSE se déplace avec autre chose que des doutes.