ASSE : face à Montpellier, les Verts ont signé un record jamais vu cette saison

Samedi, l’ASSE s’est imposée 1‑0 face à Montpellier lors de la 22ᵉ journée de Ligue 2 au Stade Geoffroy‑Guichard, grâce à un but en fin de rencontre signé Julien Le Cardinal (77ᵉ). Ce succès marque la première victoire de Philippe Montanier sur le banc stéphanois et met fin à une série de deux défaites consécutives pour les Verts.

Mais au‑delà du score, c’est la solidité défensive de l’équipe qui a frappé les esprits.

Une performance défensive record

Comme souligné par La Mise Au Vert sur X, Montpellier n’a généré que 0,19 d’expected goals (xG) sur l’ensemble de la rencontre — un total extrêmement bas qui illustre la maîtrise des Stéphanois dans leur surface.

Pour remettre cela en contexte :

Les meilleures performances défensives précédentes de l’ASSE cette saison étaient contre Rodez (4‑0) et Clermont (2‑1), avec 0,39 xG concédés dans chacun de ces matchs.

En comparaison, une équipe moyenne en Ligue 2 concède souvent autour de 1 xG ou plus par match. Ce 0,19 xG est donc plus qu’une simple « bonne journée » : c’est une performance d’élite pour un bloc défensif.

Ce score minimal en xG n’est pas le fruit du hasard : l’ASSE a su étouffer les offensives montpelliéraines avec une organisation compacte et une dominance dans les duels.

Quelques points clés de cette performance :

Mickaël Nadé s’est illustré en duel, avec plusieurs interceptions et duels remportés, gênant directement le point de fixation adverse, notamment Alexandre Mendy.

Kevin Pedro a été omniprésent, remportant une grande majorité de ses duels et contribuant à casser le rythme offensif héraultais.

L’ensemble de la défense a limité Montpellier à seulement 4 tirs au total, dont très peu dangereux.

Un tournant sous Montanier

Ce succès a une saveur particulière car il intervient au moment où Saint‑Étienne cherche à relancer sa saison après un début de championnat en dents de scie. Grâce à cette victoire, les Verts remontent à la 4ᵉ place du classement, solidifiant leur position dans la course à la montée.

La mise en place défensive et l’engagement montrent une équipe prête à se battre sur tous les terrains. Si l’ASSE parvient à reproduire ce niveau de rigueur défensive dans les semaines à venir, elle pourrait bien être une des équipes les plus difficiles à battre de Ligue 2 cette saison.