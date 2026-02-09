ASSE : face à Montpellier, les Verts ont signé un record jamais vu cette saison

Samedi, l’ASSE s’est imposée 1‑0 face à Montpellier lors de la 22ᵉ journée de Ligue 2 au Stade Geoffroy‑Guichard, grâce à un but en fin de rencontre signé Julien Le Cardinal (77ᵉ). Ce succès marque la première victoire de Philippe Montanier sur le banc stéphanois et met fin à une série de deux défaites consécutives pour les Verts.
Mais au‑delà du score, c’est la solidité défensive de l’équipe qui a frappé les esprits.
Une performance défensive record
Comme souligné par La Mise Au Vert sur X, Montpellier n’a généré que 0,19 d’expected goals (xG) sur l’ensemble de la rencontre — un total extrêmement bas qui illustre la maîtrise des Stéphanois dans leur surface.
Pour remettre cela en contexte :
- Les meilleures performances défensives précédentes de l’ASSE cette saison étaient contre Rodez (4‑0) et Clermont (2‑1), avec 0,39 xG concédés dans chacun de ces matchs.
- En comparaison, une équipe moyenne en Ligue 2 concède souvent autour de 1 xG ou plus par match. Ce 0,19 xG est donc plus qu’une simple « bonne journée » : c’est une performance d’élite pour un bloc défensif.
Comment les Verts ont contenu Montpellier
Ce score minimal en xG n’est pas le fruit du hasard : l’ASSE a su étouffer les offensives montpelliéraines avec une organisation compacte et une dominance dans les duels.
Quelques points clés de cette performance :
- Mickaël Nadé s’est illustré en duel, avec plusieurs interceptions et duels remportés, gênant directement le point de fixation adverse, notamment Alexandre Mendy.
- Kevin Pedro a été omniprésent, remportant une grande majorité de ses duels et contribuant à casser le rythme offensif héraultais.
- L’ensemble de la défense a limité Montpellier à seulement 4 tirs au total, dont très peu dangereux.
Un tournant sous Montanier
Ce succès a une saveur particulière car il intervient au moment où Saint‑Étienne cherche à relancer sa saison après un début de championnat en dents de scie. Grâce à cette victoire, les Verts remontent à la 4ᵉ place du classement, solidifiant leur position dans la course à la montée.
La mise en place défensive et l’engagement montrent une équipe prête à se battre sur tous les terrains. Si l’ASSE parvient à reproduire ce niveau de rigueur défensive dans les semaines à venir, elle pourrait bien être une des équipes les plus difficiles à battre de Ligue 2 cette saison.
🛑 Hier, l'ASSE n'a concédé que 0.19 xG contre Montpellier.— La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) February 8, 2026
C'est la meilleure performance défensive de la saison, les meilleures références jusque-là étaient Rodez (4-0) et Clermont (2-1) avec 0.39 xG. pic.twitter.com/v5tCz1zu7u