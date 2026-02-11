Les dirigeants de l’ASSE ont recruté un renfort féru d’informatique qui va faire booster le club ligérien comme jamais.

C’est un renfort qui ne fera pas la une des transferts… mais qui peut tout changer à l’ASSE. Selon Peuple Vert, la direction a validé dès novembre l’arrivée de Petar Vuk Novaković, un spécialiste de l’analyse vidéo au parcours déjà impressionnant. Né en 2001, le technicien serbe symbolise cette nouvelle génération formée aux datas et aux outils numériques. À L’Étrat, il travaillera principalement sur l’analyse vidéo, devenue incontournable dans la détection et le suivi des joueurs. Un secteur stratégique que l’ASSE veut clairement professionnaliser. Novaković n’arrive pas en terrain inconnu. Il a déjà collaboré avec Alexandre Lousberg, aujourd’hui membre du recrutement stéphanois. Un lien fort qui a facilité son intégration dans le Forez.

Un CV impressionnant

Son CV parle pour lui. Formé comme joueur dans plusieurs académies serbes (OFK Novi Beograd, FK Rakovica, FK Bežanija), il bifurque très tôt vers l’encadrement et l’analyse. Au FK Voždovac, il intervient aussi bien auprès des jeunes qu’auprès de l’équipe première. Titulaire des licences UEFA B et C, il cumule déjà plus de huit ans d’expérience malgré ses 24 ans. À l’académie IMT, il prend une dimension supérieure : entraîneur principal des U15 et U16, mais aussi coordinateur. Gestion des programmes d’entraînement, recrutement des jeunes, sélection des éducateurs… il touche à tout. Une étape clé dans sa structuration. Puis vient l’exploit au FK Miljakovac. Il devient le plus jeune entraîneur principal de l’histoire du football serbe. En trois saisons et plus de 100 matchs dirigés, il mène son équipe à une cinquième place en championnat. Un signal fort.

Novaković a déjà travaillé avec Lousberg

Avant l’ASSE, il passe près de deux ans au Standard de Liège, référence en matière de scouting. Là-bas, il occupe un rôle hybride mêlant observation terrain et analyse vidéo. C’est durant cette période qu’il travaille étroitement avec Lousberg. Sur son profil LinkedIn, le nouveau video scout des Verts met en avant une solide maîtrise des logiciels d’analyse, des compétences informatiques avancées et une vraie capacité de communication. Anglais courant, français intermédiaire : l’intégration s’annonce rapide. Ce renfort ne fera pas vibrer Geoffroy-Guichard immédiatement. Mais dans l’ombre, il pourrait bien propulser l’ASSE dans une autre dimension.

