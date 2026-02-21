À LA UNE DU 21 FéV 2026
ASSE – Laval : une grosse surprise dans le onze de Montanier ?

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 07:19
💬 Commenter
Aimen Moueffek (ASSE)
L’ASSE accueille le Stade Lavallois ce samedi à Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 24ᵉ journée de Ligue 2 avec une composition de Philippe Montanier qui pourrait surprendre.

Fort de deux victoires en autant de sortis sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier veut viser la passe de trois contre le Stade Lavallois à domicile. Pour ce faire, le coach des Verts pourra compter sur le retour de Florian Tardieu pour cette rencontre. 

Moueffek titulaire dans un 4-3-3 pointe basse ?

Selon L’Équipe, le milieu ne devrait pas être aligné au coup d’envoi puisque l’entrejeu de l’ASSE devrait être constitué par le trio Kanté-Boakye-Moueffek dans un 4-3-3 où la pointe basse serait la recrue hivernale des Verts.

Vers un trio inchangé en attaque

Si Moueffek est annoncé titulaire, ce serait au détriment d’Igor Miladinovic, qui avait démarré le dernier match de l’ASSE à Guingamp dans une position de meneur de jeu (2-1). Pour le reste, Montanier semble faire confiance au trident Cardon-Davitashvili-Stassin, plutôt en jambes au Roudourou. 

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

