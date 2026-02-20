ASSE : Une mauvaise nouvelle pour Montanier avant Laval !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’AS Saint-Étienne peut-elle enchaîner un troisième succès consécutif ? Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts ont retrouvé de l’allant et surtout de l’efficacité. Deux matches, deux victoires, et un retour sur le podium (3e, 40 points), à seulement deux longueurs du leader troyen.

Mais à l’approche de la réception du Stade lavallois ce samedi 21 février (20h), un élément pourrait venir perturber les plans stéphanois.

Montanier relance la machine verte

Après le départ d’Eirik Horneland, arrivé au bout de son cycle dans le Forez, Montanier a su redonner une dynamique positive au groupe. Succès maîtrisé contre Montpellier (1-0), victoire convaincante à Guingamp (1-2) : l’ASSE avance avec confiance.

Sur le papier, la réception de Laval — avant-dernier avec 18 points — ressemble à un match à la portée des Verts. Mais attention au piège. Cette saison, Saint-Étienne a parfois eu du mal à assumer son statut de favori, notamment à Geoffroy-Guichard.

Laval arrive avec des arguments

En face, les Tango ne viennent pas en victimes. Malgré une saison compliquée, ils restent sur deux résultats solides face à des équipes du haut de tableau :

1-1 au Mans (5e)

2-2 contre Annecy (9e)

Présent en conférence de presse, Olivier Frapolli s’est montré plutôt rassurant concernant son effectif :

« Pas d’absence en plus, et pas de retour dans le groupe. »

Un groupe stable… et un renfort attendu.

Sidi Bane qualifié, Dago incertain

Bonne nouvelle pour Laval : la recrue Sidi Bane est enfin qualifiée. Le défenseur sénégalais de 21 ans pourrait intégrer le groupe pour la première fois.

« Aujourd’hui, il est capable d’entrer dans un match sans problème », a précisé Frapolli.

Mais l’inquiétude concerne Trévis Dago. L’attaquant est gêné aux ischio-jambiers et est resté en travail individuel. Un dernier test est prévu, mais le staff ne prendra aucun risque.

Une éventuelle absence qui pourrait peser offensivement pour Laval… mais aussi enlever une source d’incertitude pour la défense stéphanoise.

Une “mauvaise” nouvelle pour Montanier ?

La mauvaise nouvelle pour Montanier pourrait bien être ailleurs : Laval arrive avec moins de pression et plus de stabilité que prévu. Avec un groupe presque au complet et un renfort défensif disponible, les Mayennais auront des arguments pour contrarier les Verts.

Dans un stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, Saint-Étienne devra assumer son nouveau statut. Le piège est réel : relâchement interdit.

Trois sur trois pour Montanier ?

Réponse samedi soir.