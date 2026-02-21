À LA UNE DU 21 FéV 2026
ASSE : Montanier a convoqué Ancelotti au chevet des Verts 

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 10:13
Carlo Ancelotti (Brésil)
Admirateur de grands coaches au fil de sa carrière d’entraîneur, Philippe Montanier utilise un certain Carlo Ancelotti pour motiver ses troupes à l’ASSE.

En quête d’élan et de repères à l’ASSE, Philippe Montanier n’hésite pas à citer un monument du football mondial pour inspirer les Verts. Et pas n’importe lequel : Carlo Ancelotti. L’actuel sélectionneur du Brésil, passé notamment par le Real Madrid CF et le PSG, fait clairement partie des références de Montanier.

Ancelotti, modèle revendiqué

L’entraîneur des Verts ne s’en cache pas. « J’ai beaucoup de modèles, c’est souvent ponctuel. En ce moment, j’adore Carlo Ancelotti, je le cite beaucoup, a-t-il commenté devant la presse. En plus, j’ai su par des collègues journalistes qui le côtoyaient à Madrid que c’était une super personne. Des joueurs qui ont évolué sous ses ordres à Paris m’ont dit beaucoup de bien de lui également. Je l’apprécie beaucoup et j’aimerais lui ressembler notamment dans sa façon de manager qui fait presque tout le temps l’unanimité. » Un hommage appuyé. Et un message glissé à son propre vestiaire.

Manager plus que tacticien

Ce que Montanier admire chez Ancelotti, ce n’est pas seulement la vitrine de trophées. C’est la gestion humaine. La capacité à fédérer des stars. À faire l’unanimité. À maintenir un groupe sous pression sans fracture interne. À l’ASSE, le contexte est différent. Moins de galactiques, plus de doutes. Mais le besoin reste le même : créer une dynamique collective forte. Montanier veut insuffler cette culture du respect, du dialogue et de la confiance. Une approche qui a fait la force d’Ancelotti au plus haut niveau.

Un signal envoyé au vestiaire de l’ASSE 

En citant régulièrement le technicien italien, Montanier envoie un double message. À ses joueurs : l’exigence peut rimer avec bienveillance. À son environnement : le management moderne dépasse les schémas tactiques. Reste à savoir si l’ASSE saura transformer cette inspiration en résultats. Car si Ancelotti gagne des Ligues des champions, Montanier, lui, doit d’abord reconquérir le cœur des Verts. Dès ce soir contre Laval à Geoffroy-Guichard (20h).

