L’ASSE s’est imposée sur la plus petite des marges face au mal-classé lavallois (2-1). Mais l’essentiel est qu’avec ces trois points, elle est le nouveau dauphin du leader troyen.

Il y a deux jours, l’entraîneur rémois, Karel Geraerts, a déclaré que l’équipe qui réussirait à faire une série de victoires sortirait du lots de prétendants à la montée. Il espérait bien évidemment que ce soit la sienne mais les Rouge et Blanc ont concédé un troisième 0-0 d’affilée cet après-midi contre Amiens. Et ce sont les Verts qui sont partis sur une grosse série. Cinquièmes à l’arrivée de Philippe Montanier il y a trois journées, ils sont aujourd’hui 2es, à deux petites longueurs du leader troyen, après avoir battu Montpellier (1-0), Guingamp (2-1) et Laval (2-1) ce soir.

Une équipe à mi-temps

On aurait pu penser que les Verts n’allaient faire qu’une bouchée de Lavallois avant-derniers au classement. Mais ça n’a pas été le cas. Pourtant, ils ont largement dominé la première période, ouvrant le score dès la 3e minute par Zuriko Davitashvili sur pénalty. Ils se sont ensuite procuré une demi-douzaine d’occasions mais, par faute de réalisme, ils n’ont pas réussi à aggraver la marque. Et comme cela arrive souvent dans ce genre de cas, les Lavallois ont égalisé sur leur première grosse occasion (Camara, 36e). Mais les Tango n’ont pas eu le temps de fêter ce but tombé du ciel car Augustine Boakye a redonné l’avantage à l’ASSE d’une frappe enroulée du gauche de 20 mètres après un une-deux avec Lucas Stassin (38e).

La deuxième mi-temps n’a pas été du même acabit. Les Lavallois ont eu plusieurs occasions d’égaliser, ce qui a brisé l’élan stéphanois. D’ailleurs, depuis que Montanier est arrivé sur le banc, l’ASSE ne joue qu’une mi-temps sur deux. C’était la seconde contre Montpellier, la première à Guingamp et face à Laval ce soir. En attendant de régler ce problème de continuité, le nouvel entraîneur stéphanois peut se féliciter de son bilan comptable, de la remontée de son équipe au classement et de la belle impression laissée lors des 45 premières minutes.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2