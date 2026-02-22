ASSE : Stassin envoie un message fort aux supporters, Montanier applaudit !

S’il n’a pas marqué hier lors de la victoire de l’ASSE contre Laval (2-1), Lucas Stassin a été décisif, très impliqué, et il a fait preuve d’une détermination, sur le terrain et dans sa réaction d’après-match, qui pourrait bien retourner les supporters. Philippe Montanier, lui, a souligné sa prestation.

Souvenez-vous, c’était il y a trois semaines : à son remplacement contre Boulogne-sur-Mer (0-1), Lucas Stassin s’était fait conspuer par le public de Geoffroy-Guichard, ce qui avait déjà été le cas quinze jours plus tôt face à Clermont (1-0). L’attaquant belge payait sa méforme, sa maladresse, son manque d’implication, et sans doute aussi les déclarations de son père qui avait évoqué son mal-être, sa déception d’avoir accompagné l’ASSE en Ligue 2 l’été dernier malgré plusieurs offres, taclant au passage la gestion de Kilmer Sports.

Montanier l’a encensé

Hier, contre Laval (2-1), Stassin n’a pas marqué. Son dernier but date toujours du 23 septembre dernier à Amiens (1-0). C’était il y a 5 mois. Mais comme une semaine plus tôt à Guingamp (2-1), le jeune attaquant belge s’est mué en passeur décisif, pour Augustine Boakye cette fois. Et comme à Guingamp, Philippe Montanier a mis en évidence sa prestation. « Je trouve que Lucas a fait un match énorme. Il a fait des appels, il est allé au duel… Il a vraiment joué en équipe et on veut qu’il soit récompensé de ses efforts pour l’équipe. C’est un joueur très important pour notre groupe. Il était mort à la fin. Il a tout donné. On a tous envie qu’il marque. IL doit persévérer et ça va finir par payer. Même s’il n’a pas marqué, il a été décisif. Il est utile et indispensable ». Des mots forts.

Stassin content de jouer les passeurs décisifs

Et en livrant sa réaction, en zone mixte, Stassin (21 ans) a fait preuve de la même détermination que sur le terrain. Son sourire témoignait de sa satisfaction d’avoir gagné mais aussi d’avoir fait un bon match. « Les victoires sont importantes, il faudra confirmer cette série. On ne gagne que 2-1 mais dans l’ensemble on a fait un bon match. Ça aurait pu se finir à 3-1, 4-1 ou 5-1. Perso, je me sens bien, j’essaie d’apporter à l’équipe. J’ai fait un « assist ». Franchement je suis très content. On gagne, et mon travail permet de créer des occasions, comme quand j’ai lancé Josh (Duffus). » Relancé sur sa période de disette, Stassin a ajouté : « C’est sûr que ça fait longtemps que je n’ai pas marqué et j’y pense forcément, mais j’ai de bonnes sensations en ce moment, ça revient bien et on gagne. C’est l’essentiel. Je prends du plaisir et même si je n’ai pas marqué, j’ai quand même été décisif. » Un Stassin de nouveau sur le bon chemin, à l’instar de son équipe, 2e de Ligue 2 à 10 journées de la fin. Que demande le peuple ?

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2