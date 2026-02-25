Philippe Montanier a livré un discours poignant avant la victoire de l’ASSE contre le Stade Levallois, samedi à Geoffroy-Guichard (2-1).

Samedi, avant le succès 2-1 contre le Stade Lavallois à Stade Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a pris la parole dans le vestiaire. Une causerie intense, diffusée ensuite par l’ASSE sur ses canaux officiels. Un discours centré sur le mental. Sur la responsabilité. Sur l’identité.

« L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout »

« Qui est notre principal adversaire ? Nous. Et plus particulièrement votre cerveau et votre subconscient, a-t-il affirmé avec conviction. Prenez le contrôle de votre cerveau et dites-lui que Laval, quand il joue les grands matchs, ce n’est pas la même équipe. L’intérêt du club est au-dessus de nos intérêts personnels. L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout. Et plus l’étoile brille, plus la lumière rejaillira sur chacun d’entre vous. C’est un privilège de faire briller cette étoile. On est tous ensemble. Quand on sort d’ici, on n’a qu’une idée en tête : que l’étoile du club brille. »

Montanier, le coach qu’il fallait à l’ASSE ?

Silence. Concentration. Puis action. Sur le terrain, les Verts ont répondu présents. Mais dans les tribunes et sur les réseaux, c’est surtout la dimension symbolique du message qui a marqué les esprits. Montanier a parlé d’ego, de collectif, d’appartenance. Il a parlé d’étoile. Et les supporters de l’ASSE ont adoré. Claude, comme beaucoup d’autres, résume le sentiment général : « J’ai l’impression que c’est ce coach qu’il nous manquait, espérons qu’il nous amène où l’on doit être : en Ligue 1 tout simplement. » Une phrase simple. Mais lourde de sens. À l’ASSE, on ne demande pas seulement des victoires. On veut une âme. Une direction. Une ambition assumée. Samedi, Montanier n’a pas seulement préparé un match. Il a ravivé une flamme.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2