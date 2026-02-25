À LA UNE DU 25 FéV 2026
[10:49]FC Nantes, AS Monaco – INFO BUT! : on en sait plus sur la piste Antoine Sibierski
[10:35]Pronostic RC Strasbourg – RC Lens : une victoire des Sang et Or pour croire encore au titre ?
[10:28]OM Mercato : miracle pour Pavard, le PSG flingue déjà la succession de Balerdi à Marseille ! 
[10:17]Le Stade Rennais mise sur la nouvelle star qui dépasse l’effet Haise et fait sensation chez les Français !
[10:00]Revue de presse espagnole : le FC Barcelone vise une pointure de Manchester City, Mbappé opéré d’urgence au Real Madrid ?
[09:41]ASSE : l’incroyable causerie de Montanier qui fait sensation chez les supporters stéphanois 
[09:12]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a identifié le futur Kylian Mbappé au RC Lens ! 
[08:45]OM, Stade Rennais Mercato : après Beye, les deux clubs à la bagarre pour un géant buteur qui affole l’Europe ! 
[08:12]FC Nantes : l’idée de génie d’Anthony Lopes qui fait le bonheur des musulmans en plein ramadan
[08:00]OL : une recrue XXL et un gros coup dur avant l’OM
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : l’incroyable causerie de Montanier qui fait sensation chez les supporters stéphanois 

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 09:41
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Philippe Montanier a livré un discours poignant avant la victoire de l’ASSE contre le Stade Levallois, samedi à Geoffroy-Guichard (2-1).

Samedi, avant le succès 2-1 contre le Stade Lavallois à Stade Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a pris la parole dans le vestiaire. Une causerie intense, diffusée ensuite par l’ASSE sur ses canaux officiels. Un discours centré sur le mental. Sur la responsabilité. Sur l’identité.

« L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout »

« Qui est notre principal adversaire ? Nous. Et plus particulièrement votre cerveau et votre subconscient, a-t-il affirmé avec conviction. Prenez le contrôle de votre cerveau et dites-lui que Laval, quand il joue les grands matchs, ce n’est pas la même équipe. L’intérêt du club est au-dessus de nos intérêts personnels. L’étoile que vous avez ici est au-dessus de tout. Et plus l’étoile brille, plus la lumière rejaillira sur chacun d’entre vous. C’est un privilège de faire briller cette étoile. On est tous ensemble. Quand on sort d’ici, on n’a qu’une idée en tête : que l’étoile du club brille. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Montanier, le coach qu’il fallait à l’ASSE ?

Silence. Concentration. Puis action. Sur le terrain, les Verts ont répondu présents. Mais dans les tribunes et sur les réseaux, c’est surtout la dimension symbolique du message qui a marqué les esprits. Montanier a parlé d’ego, de collectif, d’appartenance. Il a parlé d’étoile. Et les supporters de l’ASSE ont adoré. Claude, comme beaucoup d’autres, résume le sentiment général : « J’ai l’impression que c’est ce coach qu’il nous manquait, espérons qu’il nous amène où l’on doit être : en Ligue 1 tout simplement. » Une phrase simple. Mais lourde de sens. À l’ASSE, on ne demande pas seulement des victoires. On veut une âme. Une direction. Une ambition assumée. Samedi, Montanier n’a pas seulement préparé un match. Il a ravivé une flamme.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot