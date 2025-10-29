Real Madrid : quel avenir pour Vinicius avec Xabi Alonso ?
Laurent Hess
29 octobre 2025

L’ASSE a renoué avec la victoire en écrasant Pau (6-0) hier soir dans le sillage d’Irvin Cardona et Joshua Duffus, titularisés par Eirik Horneland. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6)

Une bonne sortie dans les pieds de Sadiki (28e) et une parade à bout portant devant Fall (45e) : il a très bien fait le peu qu’il a eu à faire, derrière une défense enfin compacte et solide.

FERREIRA (6)

A la peine ces dernières semaines, le portugais a ouvert le score d’entrée de jeu sur un corner de Tardieu. Avant de faire bonne garde.

BERNAUER (6)

Son retour a fait du bien. De l’envie, du leadership, il apporte, c’est indéniable.

NADE (6), puis APPIAH

Nadé a remporté la quasi totalité de ses duels. Et Horneland s’est même permis le luxe de le faire souffler sur la fin. Remplacé par APPIAH.

ANNAN (6)

Le Ghanéen a moins pris son couloir que d’habitude et il s’est appliqué à bien défendre et à relancer proprement. C’étaient les consignes, Horneland ayant tenu à resserrer les boulons derrière. Il était temps !

JABER (7)

Un gros travail à la récupération et une passe décisive pour Duffus sur le 5e but.

MOUEFFEK (7), puis EL JAMALI

Remplaçant ces dernières semaines, Moueffek a profité de la suspension de Miladinovic pour retrouver une place de titulaire. Il a apporté son agressivité, ses percussions, et a provoqué le penalty du 3-0. Remplacé par EL JAMALI, peu en vue.

TARDIEU (7)

Passeur décisif pour Ferreira, sur corner, il a joué simple, et juste. Et il a transformé le penalty avec sang-froid.

CARDONA (8), puis DAVITASHVILI

Remplaçant lors des 5 derniers matchs, Cardona a provoqué le corner de l’ouverture du score avant d’inscrire le deuxième but et d’être à l’origine du quatrième. Ses appels en profondeur ont fait un bien fou à l’équipe. Remplacé par DAVITASHVILI, venu inscrire le 6e but en solo avant de provoquer l’expulsion de Karamoko. 

DUFFUS (8), puis STASSIN

Comme Cardona, Duffus a montré à Horneland qu’il méritait plus de temps de jeu. Ses appels et son pressing ont posé de gros soucis à la défense paloise. Passeur décisif pour Cardona, le Jamaïcain a signé un doublé en s’arrachant, confirmant les dispositions montrées contre Rodez (4-0). Remplacé par STASSIN, sifflé par le Chaudron à son entrée.

BOAKYE (6), puis OLD (5)

Positionné à gauche, Boakye, pourtant incertain avant la rencontre, a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie. Il est allé gratter plusieurs ballons dans les pieds des défenseurs palois et a beaucoup provoquer. Impliqué sur le but du 2-0. Remplacé à la mi-temps par OLD, qui n’a pas réussi à inscrire son but malgré deux-trois opportunités.

ASSE – Pau (6-0)
