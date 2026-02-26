ASSE : Ben Old encense Montanier mais il a un autre mentor depuis le départ d’Horneland

Ben Old, qui s’impose au poste de latéral gauche à l’ASSE, a expliqué qu’il avait un ange gardien dans le vestiaire stéphanois depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

3 victoires en 3 matches : depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a repris des couleurs et elle pointe à présent à la 2e place de la Ligue 2 avant de se déplacer à Pau samedi soir. Ben Old était présent en conférence de presse ce jeudi et le Néo-zélandais est notamment revenu sur son repositionnement. « Je me suis bien adapté, a-t-il confié. Ce n’était pas évident au départ car je n’avais jamais joué au poste de latéral gauche auparavant. C’est très différent mais je pense avoir les qualités offensives et défenses pour m’exprimer dans ce nouveau rôle. Pour l’instant, je suis assez content. J’espère continuer. »

Montanier l’a vite rassuré

Ben Old a été reconduit à ce poste par Montanier malgré des débuts assez délicats avec Eirik Horneland, ce qui a pu le surprendre. « C’est vrai qu’avec le changement de coach, je me suis demandé s’il allait me faire confiance. Il m’a parlé dès son arrivée ? Il m’a dit qu’il avait vu que j’avais les qualités offensives pour contre-attaquer, mais qu’il demandait à voir si je pouvais être performant défensivement. Et après les premiers entraînements, il m’a dit qu’il était assez content. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi. »

Des consignes plus défensives

Le Kiwi a ensuite expliqué que d’un coach à l’autre, les consignes avaient évolué. « Les deux coachs ne travaillent pas de la même façon. Tactiquement, c’est différent. Depuis l’arrivée du nouveau coach on travaille plus en bloc, plus en équipe. Il me dit que je ne dois pas partir à l’abordage pour apporter le surnombre. C’est plus défensif. On est 10 à défendre quand on n’a pas le ballon. C’est sans doute le changement le plus important. Ce qui nous tirait peut-être vers le bas, c’était de ne pas assez travailler collectivement, en tant qu’équipe. »

Old ravi de l’apport de Lièvre

Et à Ben Old d’ajouter… « Avec le nouveau coach, j’ai la chance de travailler avec son adjoint, Stéphane (Lièvre). Il m’apprend beaucoup. Il était défenseur. Je suis très enthousiaste de pouvoir travailler avec lui. En plus, il parle très bien anglais, encore mieux que le coach ! »

Son sélectionneur ravi

Ben Old a également glissé qu’il avait évoqué son repositionnement avec le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. « C’était important. Il m’a dit qu’il voyait ma polyvalence d’un bon œil. Normalement, je devrais continuer de jouer ailier, mais c’est un plus pour le coach. Et il est content que je retrouve plus de temps de jeu. Avec la Coupe du monde qui se rapproche, c’est très important pour moi. »

🎙️ Philippe Montanier : "Pau est une équipe pas facile à manier, qui a récemment battu le Red Star et est passée proche face à Troyes. On s’attend à un match compliqué face à l’une des meilleures attaques du championnat, qui va très vite devant. C’est peut-être le moment de faire… pic.twitter.com/GpG295KJDg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 26, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2