À LA UNE DU 23 JAN 2026
OM : Pape Gueye et Ismaila Sarr accueillis en héros à Villarreal et Crystal Palace après leur sacre à la CAN (vidéos)

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 05:30
Passés par l’OM, les deux joueurs sénégalais ont eu droit à un accueil chaleureux à leur retour dans leur club.

Pape Gueye, ancien de l’Olympique de Marseille, s’est distingué par un tir puissant et précis dans la lucarne adverse, offrant à ses couleurs le but décisif (1 0) et propulsant le Sénégal vers un deuxième titre continental qui a privé le Maroc du trophée dans sa propre CAN, dimanche dernier à Rabat.

Une haie d’honneur attendait les anciens de l’OM

Comme il fallait s’y attendre, Gueye a été accueilli en héros à son retour à Villarreal ce jeudi. Et cela a aussi été le cas à Crystal Palace pour Ismaila Sarr, comme en attestent les deux vidéos ci-dessous.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot