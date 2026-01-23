OM : Pape Gueye et Ismaila Sarr accueillis en héros à Villarreal et Crystal Palace après leur sacre à la CAN (vidéos)

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Passés par l’OM, les deux joueurs sénégalais ont eu droit à un accueil chaleureux à leur retour dans leur club.

Pape Gueye, ancien de l’Olympique de Marseille, s’est distingué par un tir puissant et précis dans la lucarne adverse, offrant à ses couleurs le but décisif (1 0) et propulsant le Sénégal vers un deuxième titre continental qui a privé le Maroc du trophée dans sa propre CAN, dimanche dernier à Rabat.

Une haie d’honneur attendait les anciens de l’OM

Comme il fallait s’y attendre, Gueye a été accueilli en héros à son retour à Villarreal ce jeudi. Et cela a aussi été le cas à Crystal Palace pour Ismaila Sarr, comme en attestent les deux vidéos ci-dessous.

𝗛𝗔𝗜𝗘 𝗗’𝗛𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 pour Ismaïla Sarr 🇸🇳 à son retour à Crystal Palace 🦅❤️😁



🎥 @CPFC



pic.twitter.com/WPZzya8AJ1 — BeFootball (@_BeFootball) January 22, 2026