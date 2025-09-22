RC Lens – LOSC : Pierre Ménès allume les Dogues et promet un bel avenir aux Sang et Or 
Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Eirik Horneland a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Amiens (20h30) en donnant des bonnes nouvelles de l’infirmerie des Verts.

L’ASSE a entamé samedi face à Reims (3-2) une semaine à trois matches. La deuxième étape de cette séquence, qui se terminera le week-end qui arrive à domicile face à l’EA Guingamp (20h30), aura lieu demain à Amiens (20h30). 

Pour ce faire, Eirik Horneland pourra compter sur l’ensemble de son groupe à peu d’éléments près. « Le groupe se porte bien ! João Ferreira devrait être disponible, même si nous allons avoir une dernière discussion avec le staff médical, a-t-il affirmé en conférence de presse. Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Zuriko Davitashvili… Tous vont bien. Aïmen Moueffek postule pour la rencontre à Amiens ! 

Le discours enthousiaste du coach de l’ASSE a toutefois trouvé un bémol : « Luan Gadegbeku, malheureusement, sera par contre absent entre 3 et 5 semaines suite à une blessure à la cheville. »
De plus, Horneland se méfie tout particulèrement de l’adversité picarde : « Amiens est une équipe difficile à battre, qui vient d’obtenir un très gros résultat à Laval. Certes, ils n’ont pas encore gagné à domicile, mais ça vient aussi des équipes reçues jusqu’ici. Ce sera un adversaire compliqué, bien organisé. Même dans cet enchaînement de matchs, si on lâche le moindre pourcentage de concentration, ce sera dur pour nous. »

