ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé !

Meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière en Ligue 1, Lucas Stassin (20 ans) a déjà trouvé trois fois le chemin des filets en ce début de saison de Ligue 2. Son père, Stéphane, s’est confié sur les coulisses d’un mercato agité et les ambitions de son fils.

Lucas Stassin a bien lancé sa saison à l’ASSE. Auteur d’un doublé contre le Stade de Reims et de trois en cet opus 2025-2026, l’attaquant belge arrive comme un véritable boulet de canon malgré un dernier été étouffant au niveau des rumeurs de départ. Stéphane Stassin raconte dans Le Progrès : « Pendant le mercato, il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. C’était impossible d’être performant dans de telles conditions. »

Malgré ces sollicitations incessantes, Lucas a fini par trancher : « Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit : « Ok, je vais rester à Saint-Étienne, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter. » » S’il rêve de conserver son statut de buteur prolifique, Stassin place l’intérêt collectif au-dessus des exploits personnels. « Il va tout faire pour finir meilleur buteur de L2, mais si on lui donne le choix entre être meilleur buteur et finir 5e ou finir 5e meilleur buteur et monter en L1, je connais sa réponse », insiste son père dans le quotidien régional.

L’objectif est limpide : retrouver l’élite avec l’ASSE. « Il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter avec Saint-Étienne », conclut Stéphane Stassin. Déjà incontournable dans le système stéphanois, Lucas Stassin s’impose comme le fer de lance de l’attaque. À seulement 19 ans, son efficacité et sa maturité impressionnent. Avec un mental d’acier et une famille derrière lui, il est bien parti pour être le visage de la mission remontée.